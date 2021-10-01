金钥匙EA独孤求败版





请问你开设账号做交易，目的是什么？目的是获利对吧？

两点之间直线最短！！这点你不否认吧？



交易，就是开仓，平仓的过程，无非是如何开仓，如何平仓的过程，如何在最短时间内达到盈利目标才是最佳策略。



你想获利？那么如何获利呢？如何以最快的速度获利呢？其实很简单，你继续往下看，我来告诉你。

当行情上涨的时候做多，这是最快达到盈利目标的交易策略，当行情下跌的时候做空，这是最快达到盈利目标的策略！！ 简单说就是顺势交易。所有违背这两条的交易，都是错误的交易。

金钥匙EA就是基于最简单的交易策略，顺势交易。











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3、 试用版： 售价 1000 $, 支持模拟账户，不支持实盘，试用期限为365天。

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关于定价,参考其他EA的价格，相对比较合理

我的EA需要外部指标，MQL平台没办法挂上去，望理解。

只有一个人工交易员不到一个月的工资，请到一个世界顶级交易员为您操作，这个价格真的很划算。

你人工操作,能比EA做的更好么？大家有没有考虑过人工做单成本问题？一年怎么也得10几万吧？而且技术水平能超过我这款EA的交易员，恐怕凤毛麟角。

人工操作，还有个问题就是您能抓住所有行情的下单机会么？EA就不会错过，综合考虑，还是请个好EA做交易，更明智。









金钥匙EA充分借鉴了国际顶尖职业交易员的操盘手法，完全可以替代交易员进行交易。操盘水平完全可以媲美国际顶级基金公司的交易员，顶尖公司的交易手法和策略，非一般交易者能掌握的。

从这款EA当中，您能发现市场运行的真理！找到制胜的法宝！

金钥匙EA，趋势对冲策略，稳定盈利技术！！全程无需人工干预！

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6、 无规矩不成方圆，要想在市场稳定获利，规矩和纪律是不可缺少的，尤其机构和基金特别重视交易员纪律的遵守。为什么散户总是亏呢？告诉你，就是因为你不遵守纪律和规则！！

















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4 、EA程序融入顶级高手交易系统的精华，把经过验证的交易策略用于实盘交易；

5、严格风险管理，绝无过量交易；EA比人理性，当人面对获利丰厚，会心里不确定什么时候获利了结，而当浮亏很大时，心里又会焦躁不安，而EA不会，因此EA能够按照事先设定的理念去冷静面对。EA就像一个注意力集中，不受外界干扰，一刻不休息的员工，按照你的吩咐，努力为你工作赚钱。

6、 仍然要强调风险，不管是再牛的EA，还是世界知名的操盘手，都无法保证稳赚不亏，既然选择了理财这条路，就必然会经历亏损。最终有人在这个市场获利，不是因为从来不亏，而是赚的比亏的多。亏损时一定要保证尽可能多的本金的安全，理财不是赌博，不能指望几次操作就迅速致富，而是要靠安全稳健的获利，不断积累。





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1、外汇和CFD市场中交易存在着相当大的风险。因此，在您决定参与外汇或CFD差价合约交易之前，您必须考虑您的投资经验水平以及风险承受能力，过去的收益，并不代表将来的收益，市场是有风险的，我们不承诺购买软件就一定能给你带来收益。

2、淘宝规则，虚拟产品不支持7天无理由退款。EA自动化交易系统（软件）属于虚拟物品，程序软件具有可复制和传播性质，故而不支持任何退款情况。请你在拍之前一要考虑清楚，拍下表示支持同意自己愿意承担风险。

3、由于不同平台、不同交易商开收盘时间、不同杠杆、不同资金等因素，造成的不同客户使用效果不一样属正常。

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5、金钥匙系列EA为我们团队独家研发,我们团队拥有本软件的著作权和版权，任何人不的私下破解和反编译，以及未经授权的传播行为，我们保留对盗版责任人追究法律责任和经济赔偿的权利。

《消费者权益保护法》

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除前款所列商品外，其他根据商品性质并经消费者在购买时确认不宜退货的商品，不适用无理由退货。



