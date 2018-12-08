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EURUSD日内交易挑战正式开始第一周。

8 十二月 2018, 02:27
Li Liu
Li Liu
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EURUSD日内交易挑战正式开始第一周。

EURUSD一周振幅112（=1.1423-1.1311）点，抓到超过73（=1.1405-1.1332）点利润。

空间利用率65%（=73/112）。

另外还有一个40 点利润。