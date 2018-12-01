其他

好兵器还要加上好心态，才是真的好。

1 十二月 2018, 15:26
Li Liu
Li Liu
0
171

EURUSD日内交易试运行第二周。

周三时，不知何故，心态不稳。

看来要把滚雪球的EA用上，消除无谓的恐惧。

好兵器还要加上好心态，才是真的好。