EURUSD日内交易试运行第一周，效果非常好。

EURUSD一周振幅145（=1.1472-1.1327）点，抓到超过85（=1.1430-1.1345）点利润。

现在有了四种兵器（上次称为策略不够贴切），两种用于进攻，两种用于防守。

进攻是指，开仓、加仓和反手。

防守是指，对已有仓位的保护。

也就是动态持仓。

有危险时先出来，危险过后再进去。

在一出一进之间，保持手中无仓心中有仓的心态。

接下来要做的是，将交易规则烂熟于心。

就像骑车一样，如何保持平衡交由小脑指挥。

虽然叫做日内交易，目前只能做到周内。



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如果希望与我的心态同步，建议尽早订阅。

订阅时应慎重决定风投本金的大小，并且在风投本金收回前采取单利模式。



在它取得成功之前，不妨看成一个游戏或者笑话。

如果能够从中学到点什么，岂不是寓教于乐。



延用滚雪球中，雪球初值的概念。

本周雪球初值为账户结余的1%。

因为本周盈利，下周雪球初值增加1%，为账户结余的2%。

也就是，当周盈利，下周雪球初值增加1%；当周亏损，下周雪球初值减少1%。

最小1%，最大30%。



第一张是分析决策图表，第二张是交易图表。



