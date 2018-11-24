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EURUSD日内交易试运行第一周，效果非常好。
EURUSD一周振幅145（=1.1472-1.1327）点，抓到超过85（=1.1430-1.1345）点利润。
现在有了四种兵器（上次称为策略不够贴切），两种用于进攻，两种用于防守。
进攻是指，开仓、加仓和反手。
防守是指，对已有仓位的保护。
也就是动态持仓。
有危险时先出来，危险过后再进去。
在一出一进之间，保持手中无仓心中有仓的心态。
接下来要做的是，将交易规则烂熟于心。
就像骑车一样，如何保持平衡交由小脑指挥。
虽然叫做日内交易，目前只能做到周内。
欢迎有兴趣的朋友订阅和围观。
如果希望与我的心态同步，建议尽早订阅。
订阅时应慎重决定风投本金的大小，并且在风投本金收回前采取单利模式。
在它取得成功之前，不妨看成一个游戏或者笑话。
如果能够从中学到点什么，岂不是寓教于乐。
延用滚雪球中，雪球初值的概念。
本周雪球初值为账户结余的1%。
因为本周盈利，下周雪球初值增加1%，为账户结余的2%。
也就是，当周盈利，下周雪球初值增加1%；当周亏损，下周雪球初值减少1%。
最小1%，最大30%。
第一张是分析决策图表，第二张是交易图表。