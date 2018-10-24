实测可行，低成本从MQL5社区提现

目前，MQL5社区仅提供3种方式提现，分别是Epayments, WebMoney和Paypal。

WebMoney实测并不好用，我们就不考虑它了。Paypal是较为常用的，但是提现费用实在是贵，尤其是不能再经连连支付提款至国内后。可以算下账：假设从MQL5提现1000美金，首先Paypal要扣2%, 然后从Paypal以电汇方式提现到国内(最低门槛150美元)，每笔收费35美元，最后中国本地银行还要收手续费约10美元。总计下来，整个提现流程要支付1000*0.02+35+10=65美金，简直是被剥了一层皮。

网上有教程声称，可以经Payoneer派安盈作为中转，先在Payoneer开设一个美国账户，然后从Paypal提款至Payoneer，再转到国内。

然而实测并不顺利。首先，根据Paypal所示，提现到美国账户一样要收每笔35美元，费用并没有减少，而且，在Payoneer开了美国账户后，在Paypal并不能添加这个账户。

幸好，还有一个选项：Epayments，可以帮助我们以较低的费用来提现至国内。从MQL5提款到Epayments是免费的，从Epayments提现到国内的收费标准是：

转款至银行账户收费0.5%(最低门槛15美元)；转至Visa或万事达卡收费2.9%（最低3.5美元）。

以转至银行账户为例，同样提现1000美金，整个流程只需花费15美元，比Paypal节省了50美元！

时效方面，Epayments亦相当高效，一般从申请到入账只花1至2个工作日。

Epayments注册没有什么难度，注册时选择个人账户，在 Promo code 选项填 zdl93kfeyp，注册完后，需要上传你的身份证照和地址证明，以完成验证。然后添加你在国内的银行账户资料，就可以提现了。



