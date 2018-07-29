变色龙MT5全新外汇跟单系统





2018年1月，迈达克公司在MT5问世10年之后决定完全停止MT4软件的更新，全面推出MT5系统。MT5系统将成为外汇行业的主流软件。但MT5的配套软件相对较少，缺乏配套的CRM（客户关系管理系统）、跟单系统（MAM、PAMM等）、EA和智能指标等。所以很多经纪商对MT5软件还是心存顾虑，害怕客户不能接受。因为没有配套系统就像新买了一套房，小区周边没有商城，没有学校，没有菜市场，没有公交车等等，诸多不便。

在迈达克公司的大力支持下，变色龙公司经过多年的研发，总于研发出了第一套MT5的跟单系统。变色龙MT5跟单系统不仅仅是MT4跟单系统的优化升级，而且大大提升了跟单效率基和跟单成功率。让更多的MT5平台的交易员得到一个良好的交易环境，为经纪商提供了更加完善的市场发展模式。

变色龙MT5跟单系统不仅仅是一个简单的跟单系统，它集成了CRM系统。把跟单和CRM结合起来，组合成一套完美的综合社区系统。客户注册、开户、出入金、跟单、发布信号源、IB佣金统计、业绩查询等等全部在一个系统完成。客户不仅自己交易赚钱，还可以赚钱佣金。变色龙跟单系统不仅是专业为经纪商打造的管理工具，也是一款发展客户的工具。

变色龙CRM跟单系统特点：

功能齐全：注册、开户、出入金、跟单、信号源、IB返佣管理、树状管理、杠杆调整、推广链接、区域管理、信号返佣、利润分红等等。 效率：每秒1000张订单，‘零 ’漏单，跟单客户组一键调整，一键跟单等。 经纪商模式化发展：可以定制修改，完全适合经纪商的发展模式。 安全：跟单系统完全独立于MT5平台，非插件模式不会因本身故障而影响MT5平台的交易。

CRM+跟单系统打破传统CRM，让经纪商轻松管理客户的同时，为打开市场提供了有力帮助。

客户区域代理发展模式





跟单流程





跟单盈利分红和返佣



