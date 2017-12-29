元旦临近，汇市热闹非凡

投资李哥

2017/12/29 10:08

技术面：

黄金连日多头强势上攻，昨日美联储数据差强人意，更是推动金价上行，目前上方阻力位1288已被成功突破，接下来是阻力转化支撑阶段，以卫冕多头的胜利，macd结构看好。

欧周央行昨天发布经济公报显示，全球经济稳步扩张，欧元区复苏与全球扩张步伐协调，潜在通胀预计将逐步上扬。这一消息支撑着欧元逐步上扬，但是K图显示欧元上方空间有限，多头有可能借机出逃。

英国昨天公布的BBA房贷数据较上一期少有降低，但依然表现为增加，英镑昨天强势越过1.3424分界线，上方空间打开，不过由于上方阻力密集，中期表现还是比较有限，短线或许为更好。

日元昨日空头强势，头部结构形成，并且空头尝试突破26均线的支撑，最后收盘在这一线附近，macd下行趋势。

基本面：

12月28日IMM外汇持仓最新一览1/2；

① 截至12月28日交易日，欧元成交量为129418手，较前一交易日增加4665手；未平仓合约476601手，较前一交易日增加9710手；

② 英镑成交量为55772手，较前一交易日减少14723手；未平仓合约190818手，较前一交易日增加5285手；

③ 日元成交量为78456手，较前一交易日减少7922手；未平仓合约231355手，较前一交易日增加3060手

④ 截至12月28日交易日，加元成交量为60494手，较前一交易日增加7549手；未平仓合约111265手，较前一交易日减少347手；

⑤ 澳元成交量为49643手，较前一交易日减少16971手；未平仓合约116777手，较前一交易日增加8382手；

⑥ 瑞郎成交量为20139手，较前一交易日增加3149手；未平仓合约82357手，较前一交易日增加800手

12月27日COMEX金银及NYMEX铂钯库存最新一览；

① 芝加哥商业交易所(CME)12月28日公布报告显示，截至12月27日COMEX黄金库存约914.2795万盎司，较上日持平；

② COMEX白银库存约24141.8013万盎司，较上日增加60.0483万盎司；

③ NYMEX铂金库存约19.4683万盎司，较上日持平；

④ NYMEX钯金库存约4.0992万盎司，较上日持平

12月28日黄金ETF持仓量：SPDR黄金持仓量持平；

12月29日黄金ETFs数据显示，截止12月28日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量837.5吨，较上一交易日持平

12月28日ishares黄金持仓增加0.18吨/白银持仓减少41.08吨；

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阻力与支撑：

货币阻力支撑货币阻力支撑货币阻力支撑

原油61.89 58.67黄金1299.041292.14英镑1.35061.3424

美指92.58 90.53欧元1.19581.1931日元113.42112.28

今日关注：

① 21:00 德国12月CPI月率

② 次日02:00 美国至12月29日当周石油钻井总数

受元旦假期影响，大商所、郑商所及上期所夜盘不交易；韩国汇市、股市休市一天；英国于北京时间20:30提前休市

1、黄金1292.14 企稳做多，止损1288.38 止盈1299.04、1309.7、1344.03；

2、黄金1288.38 跌破做空，止损1309.70 止盈1267.67、1246.98；

3、白银16.72企稳做多，止损16.61止盈16.86、17.07、17.98；

4、加元1.2654 受阻做空，止损1.2677 止盈1.2622、1.2358；

5、澳元0.7774 企稳做多，止损0.7756 止盈0.7808、0.7861；

6、日元112.76受阻做空，止损112.82止盈112.28、111.32；

7、欧元1.1931 企稳做多，止损1.1917 止盈1.1958、1.2084；

8、英镑1.3424 企稳做多，止损1.3403 止盈1.3520、1.3548；

9、瑞郎0.9793 受阻做空，止损0.9805 止盈0.977、0.9642；

10、镑日151.77受阻做空，止损152.52止盈150.72、149.81；

11、欧日134.48受阻做空，止损135.45止盈133.49、132.53；

12、原油59.57企稳做多，止损58.42止盈57.41、56.25；

13美指92.46受阻做空，止损92.58止盈92.25、90.53；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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