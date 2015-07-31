今日黄金继续看空,提防前低点1077

2015-07-31 17:38 作者：投资李哥 浏览数:5次

基本面：



"纽约联储：与日本央行的外汇掉期交易共计100万美元；与欧洲央行的外汇掉期交易共计3.58亿美元

纽约联储：上周与外国央行的外汇掉期交易共计3.59亿美元

纳斯达克指数收盘上涨18.02点，涨幅0.35%，报5129.76点

标普500指数收盘上涨0.43点，涨幅0.02%，报2109.00点

道琼斯工业平均指数收盘下跌3.87点，跌幅0.02%，报17747.52点"

技术面：

昨日金价亚盘时段1098受阻,跳水近15美金,至1081附近受到支撑,后于美盘时段反弹,最终没有突破1093,而后一直回落,小时线走势过山车,全日收盘,阴性棒槌线,金价收盘1091下方,macd由阳线回归0轴,构成顶部结构,今日亚盘再度回落,至发博文时间,已经走出一根中阴线,macd有望死叉。跌穿1083,金价反弹无力.macd继续看空。

今日观点：

综上所述，今日黄金继续看空,提防前低点1077,此处如果不能跌破,金价暂时不会下跌太多,可以就此附近短线做反弹;欧元1.09附近存在支撑,可以考虑做多.英镑没有跌破1.5509之前不考虑做空。

今日思路：

阻力位1091.22,1130.03；支撑位1077.09、1062.93；

1、黄金1091.22不破做空，止损1096.03止盈1082、1077.09、1062.93；

2、黄金1077.02跌破做多，止损0.1083止盈1062,93；

3、白银14.59不破做空，止损15.06止盈14.36、14.13、12.51；

4、加元1.298企稳做多，止损1.2856止盈1.3075、1.3128、1.3317；

5、澳元0.7319不破做空，止损0.7392止盈0.7253、0.7188；

6、日元124.11企稳做多，止损123.35止盈124.57、125.03、128.03；

7、欧元1.0968不破做空，止损1.0991止盈1.0842；

8、英镑1.5509企稳做空，止损1.5536止盈1,5649、1.5728；

9、瑞郎0.9656不破做空，止损0.9718止盈0.9540、0.9434；

10、镑日193.52不破做空，止损194.57止盈191.83、189.78；

11、欧日135.53不破做多，止损133.79止盈137.28、138.27；

12、美指97.22企稳做多，止损96.29止盈97.94；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差