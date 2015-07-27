短期金价有反弹欲望，宜低多操作为主

2015-07-27 11:45 作者：投资李哥

基本面：



"上周收盘回望：

【美债收盘】美债价格上扬，因美国新屋销售弱于预期

【美股收盘】美股大幅收跌，企业财报不佳拖累股市

【原油收盘】美油跌0.31美元至48，供应持续增加施压油价 ，惠誉确认比利时的AA评级，展望为负面

惠誉上调冰岛评级至BBB+，展望为稳定；

本周，道指累计下跌2.9%，标普500指数累计2.2%，纳指累计2.3%

纳斯达克指数收盘下跌56.70点，跌幅1.10%，报5089.71点

标普500指数收盘下跌22.30点，跌幅1.06%，报2079.85点 ；道琼斯工业平均指数收盘下跌160.72点，跌幅0.91%，报17571.20点

【期金收盘】跌8.60美元至1085，FED加息预期仍是下跌主因

现货金价从五年半低点攀升，受股市大跌支撑

【纽市汇评】美元小幅收涨，受海外经济成长疲弱支撑

美国商品期货交易委员会(CFTC)：NYMEX和ICE四大市场天然气投机性净空头头寸减少24811手合约，至42002手合约

美国商品期货交易委员会(CFTC)：WTI原油期货投机者投机性净多头头寸减少36127手合约，至107696手合约

美国商品期货交易委员会(CFTC)：COMEX铜期货投机者投机性净空头头寸增加4844手合约，至26178手合约

"

技术面：

上周金价由于受美联储暗示9月加息刺激，金价滑落，最低探至1077.09，最后收盘1097.26，企稳1094.15上方，周线结构图上看K线连续5周阴线，下跌幅度递升，MA6与布林中轨看空排列，macd、dif与dea都呈看空走势；日图上金价企稳1091.22，ma6拐头，昨日K线呈棒槌阳线，macd收阳，dif与dea产生金叉，由此看来，金价有反弹欲望，4小时图MA6向上，布林中轨走平。

今日观点：

综上所述，今日黄金走势反弹，宜以低多为主操作，操作周期为日线级别，欧元与英镑都处于反弹状态，欧元比英镑要强势。

今日思路：

阻力位1122.34、1141.34；支撑位191.22、1077.09、1062.93；

1、黄金1091.22企稳做多，止损1087.04止盈1122.34、1041.34；

2、黄金1091.22跌破做空，止损1095.41止盈1087.04、1077.09、1067.13

3、白银14.59不破做多，止损14.36止盈14.66、14.89、15.40；

4、加元1.2994企稳做多，止损1.2936止盈1.3009、1.3081、1.3122；

5、澳元0.7353不破做空，止损0.7427止盈0.7279、0.7258、0.7195

6、日元123.79不破做空，止损124.02止盈123.17、122.43；

7、欧元1.1004突破做多，止损1.0967止盈1.1121、1.1366；

8、英镑1.5502跌破做空，止损1.556止盈1.5367；

9、瑞郎0.9648不破做空，止损0.9703止盈0.9497、0.9399；

10、镑日191.68跌破做空，止损193.33止盈189.67、186.01；

11、欧日135.53不破做多，止损134.51止盈136.18、136.65；

12、美指96.8企稳做多，止损95.7止盈97.85、98.15；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差