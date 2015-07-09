希腊说“不”以后，急坏了德国和法国

作者：李哥

基本面：



希腊说“不”以后，急坏了德国和法国，欧央行下了最后通牒，希腊玩起了猫捉老鼠游戏，最后究竟谁玩谁？德拉吉被唬住了吗？这里边中国和俄罗斯可能是砝码。最近有报道称希腊与普京通过电话，获得普京的支持，可之前齐普拉斯曾经否认向俄罗斯求助，够逼急了也跳墙，中国也趁机通过希腊打开欧洲市场。这QDII2设立最是时候。那么希腊与欧盟及债权人之间的叫嚣才刚刚开始，谁输赢就看希腊如何掌控了。

技术面：

昨日黄金波动17美金之间，最后手长上下影线的小实体阳线，类似于早晨星。macd较前一日下降几乎为0，今日上午中国股市出现扭转，国际黄金市场相应走高，有启明星走法。目前金价受阻于MA6，macd有金叉嫌疑，布林中轨下行缓和。日内关注1176.36，周线上金价在周初踩到关键支撑位后出现企稳，如果不能继续下破1152.50，就有继续中期横盘震荡的可能。四小时目前金价受阻于布林中轨，但金价位于1160.73之上，这就有可能使金价继续突破中轨，而向上1176附近靠近。这样一来就会构成后是拉升的局面。

今日观点：

综上所述，今日金价走势看多，关键阻力位1164.28、1176.36，今日操作低多为主。欧元继续昨天思路逢低做多，中期看涨。英镑下方空间还没有走完，继续高空。

今日思路：

阻力位1164.28、1176.36、1199.16；支撑位1153.56、1147.13；

1、黄金1153.56企稳做多，止损1147止盈1164.28、1176.36、1199.16；

2、黄金1176.36不破做空，止损1178止盈1160.73、1150.12、1147.11；

3、白银15.71不破做空，止损15.84止盈15.25、14.79、

4、加元1.2707突破做空，止损1.2776止盈1.2667、1.2452、

5、澳元0.7747不破做多，止损0.7519止盈0.7374、0.6971、0.6837；

6、日元121不破做多，止损120.4止盈122.1123.27；

7、欧元1.1053企稳做多，止损1.0972止盈1.1175、1.1378、

8、英镑1.5395不破做空，止损1.5488止盈1.5329、1.5263、1.5247；

9、瑞郎0.9474不破做空，止损0.9514止盈0.9332、0.9190；

10、镑日186.18企稳做多，止损184.98止盈189.12、190.42；

11、欧日134.15企稳做空，止损135.28止盈134.91、137.17、140.19；

12、美指96.78不破做空，止损97.56止盈95.68、94.62、93.79；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差