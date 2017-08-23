只能选美国，不选英国、欧洲、亚洲经纪商，为什么？因为在全球动荡的世界里，已经没有多少国家是稳定的，搞不好就是一个恐袭，就会影响所有人，包括金融行业。





根据美国商品期货交易委员会CFTC网站提供的数据Financial Data for FCMs（http://www.cftc.gov/MarketReports/financialfcmdata/index.htm），可以看到目前（2017年）只有4家零售外汇经纪商（FCMRFD），如下表：

这样才好嘛，对不对？从美国2011年开始整治零售外汇交易市场，从16家、12家、8家、6家公司减少到现在只剩4家公司，这是美国司法的进步，打击的就是那些想乱来的经纪商。





我们做外汇，首先选择的就是资金安全，不要跟我说塞浦路斯、黑山，那就是一个中国黑帮的世界，英国呢？它妈的对于这些场外交易根本不管，破产了才管，交易活动是不管的，澳洲就更别提了，从来都是华人在搞这些勾当。





美国对于零售外汇经纪商，有严格的准入制度，根据美国商品期货交易委员会CFTC要求，要成为美国零售外汇经纪商，要满足以下要求：

1.接受2年的申请资格审查，要审查注册资金的所有来源；

2.注册资金不得低于2000万美元，任何时候都不得低于2000万美元，并且根据负债比，美国商品期货交易委员会CFTC可以动态调高最低资金要求；

3.保证金交易的杠杆不得高于50：1；

4.不得进行对冲交易。





有了这些监管和可靠的执行监管，我们才能撸起袖子加油干，对不对？