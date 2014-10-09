全球股市暴跌迎接中国市场回归

昨日消息- —道指下跌272.58点，收于16719.33点，跌幅为1.60%；标普500指数下跌29.74点，收于1935.08点，跌幅为1.51%；纳指下跌69.60点，收于4385.20点，跌幅为1.56%。由于IMF[微博]下调全球经济加大了隔夜全球股市的跌幅，中国市场今日回归，投资者已整装待发。 欧股收盘三大主要股指普跌。泛欧斯托克50指数下跌1.82%，报3081.50。英国FTSE100指数收盘下跌1.05%，报6494.80。法国CAC40指数收盘下跌1.74%，报4,211.80。德国DAX指数收盘下跌1.35%，报9084.80。 国际货币基金组织[微博]宣布，调降对2015年全球经济增长率的预期，预警地缘政治紧张局势有升级的风险，而股市估值已达到“泡沫”状态，金融市场可能迎来调整。此外，IMF预计中国今明年经济增速依次为7.4%、7.1%，与早先预期基本一致。 IMF预计，明年世界经济将增长3.8%，将低于今年7月估计的4%，预计今年全球经济将增长3.3%。IMF称，美国经济正推动全球经济增长，而调降明年全球增长预期主要与欧元区、巴西、俄罗斯和日本经济前景的恶化有关。 美国数据方面，美国8月份职位空缺升至13年来高点，雇主们对这一全球最大经济体需求前景的信心增加。据美国劳工部周二在华盛顿公布的数据显示，8月份职位空缺数量达到484万，为2001年1月份以来最高水平，之前一个月修正后为461万。招聘和裁员双双降温，辞职人数减少。 职位空缺增加再次表明劳动力市场在持续好转。这一数据是美联储主席耶伦及其同僚用于衡量劳动力市场健康状况的多项指标之一，这将有助于确定央行[微博]在2015年何时会开始上调其基准利率。