宏伟点金：3.28黄金下破1253，今日先看回调

价格的跳动，K线的延伸，指标的修正，都具有其自身的客观规律。作为交易者首要做的事情不是一味的幻想未来一段时间内的走势如何；而是在客观事实的基础上，从理性出发，以纵观市场基本面、技术面的视角，纳入市场参与者的心理因素，综合分析，，进场果断，出局坚决。





黄金行情分析：

受美元指数低迷的支撑，现货金银上涨势头强劲。北京时间周一晚间，现货白银突破18美元关口，涨幅逾2%，为今年3月3日以来首次。现货黄金突破1260美元关口，涨幅逼近1.2%，为1个月以来首次。

黄金最近的多头趋势，从三月十五日黄金低点美联储加息大涨，黄金最近频频破位，日内从整体盘面指标上看200日均线压制1260一线，此前高点也在1263位置，对此黄金上方的压力重重，昨天晚盘黄金上攻至1260价位尾盘开始下挫，最低触及1252，空单获利7个点。下方现在短期阻力点位在1254-1250一线。目前的态势来看，昨天日线收长上影线k线，遇阻明显，加上昨天黄金开盘跳空高开高走，缺口尚未回补。







日内操作建议逢高做空为主，下方关注1240价位的支撑，上方关注1260-1263区间的阻力。



