黄子圣：2.28油价蒙阴势保54美元，金银“高台跳”陷盘整

未曾狂热付出，嚎哭都应该羞愧，学会包容意见不同的人，很多时候，前途光明你看不见，道路曲折你走不完。生活中没有参照物的人，可怜;选错参照物的人，可悲。不爱的婚姻是不负责，不赚的投资是不明智，人生需要好的教练，自我的修炼是认清错误的自己，不断朝着更真实和冷静背后不一样的自我。





国际

原油

价格逆转隔夜跌势，小幅攀升，交投在54.2均线下方，隔夜受市场看涨原油情绪影响，油价短线冲高至54.6美元，随后受库欣原油增加影响，涨幅受限，回落至54.1美元附近，受OPEC减产与美原油增产拉锯影响， 受制于OPEC减产利好及美原油增长利空，油价高空盘整已达近两月，今日，市场将迎来美国总统特朗普的白宫首秀，油价望突破区间震荡。





从240分钟走势图来看，油价短线上行趋势比较明显，有打破长期盘整格局的迹象，关键还是需要看能否稳住54.5美元，若能稳住预计后市上涨空间比较大，反之则将回到此前的区间震荡，从60分钟来看，行情运行在5日均线下方后完成反转的局势，均线系统整体拐头向下散发运行，目前形成上方阻力，运行于boll中轨下方。 原油虽然前几日击破震荡区间，但目前的走势更让人认为是震荡的幅度加宽，多空依旧在选择拉锯，所以今日操作思路子圣还是建议高抛低吸的思路，上方关注昨日高点54.6美元一线。



美油日内策略布局—— 测了一：反弹阻力位54.5-54.7介入空单，目标看54.2-54；下破可减仓； 策略二：回踩53.7一线介入多单，短线目标看54.2；

策略三：上破54.7首次观望，二次反弹未破54.9（前期高点）可做空，目标可看54.2； 策略四：日内意外跌破53.5可轻仓介入空单，反弹53.7-53.9补空，目标看53.2；



黄金周一美市发力盘中突破1260美元，

走出一段上涨行情， 金价当天在触及1263.19美元的三个半月高位后回落，最终小幅收跌。

随后迅速下滑最多下跌近15美元。投资者等待特朗普在国会就减税、基建发表讲话，美元低位反弹，同时3月

美联储加息

概率创周期内新高，金奖大涨后投资者高位抛售。

上周上涨近5%，连续四周周线上涨但未能持稳在其上。

年初两个月的中期上涨行情，现在也已经全部兑现的预期。继续参考去年的行情走势，接下来连续几个月的高位震荡，结合当前整体的形态与局势，中期看涨的同时，确实有望循环高位震荡偏多。故而今日的思路回撤1250/1248一线均是买入机会。





白银价格 走势在上一交易日内出现先涨后跌走势，银价日内刷最高18.48美元， 对于金融市场而言其重要性并不亚于国情咨文讲话，近期略显平静的市场可能会被引爆。特朗普希望降低利率、弱化美元，而美联储则认为，如果 经济数据 符合标准、美元走势不太令 央行 担忧的话，那么美联储就希望加息。特朗普与美联储的道路分歧或打压美联储加息概率。



技术面上看， 日线级别上，隔夜银价在上探18.50美元后回落，但整体上行趋势维持不变。指标上macd红色动能柱初现，双线接近水平粘合，kdj指标位于高位。240分钟级别上，短期风险仍偏上行，若后市银价能持续收在18.40美元上方，则有望涨向19美元的整数关口。 周二依旧建议利用银价跌向18.15-18.09美元的机会谨慎、轻仓逢低做多，止损设18.03美元下方，目标看18.26-18.31美元，激进者看18.42美元上方。

