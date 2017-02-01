【独家干货】前高盛交易员安东·克雷欧揭露交易的真相(下)





今天为各位推荐视频中给大家留下深刻印象的，前高盛交易员安东克雷欧，这是他在一次访谈中所做的精彩演讲。期乐会小伙伴们熬夜将其中文字整理了下来，希望各位能喜欢哦。

http://v.qq.com/page/s/o/o/s0185ncf5oo.html

前高盛交易员安东克雷欧揭露交易的真相 -4

当你在交易桌前无论赚钱或输钱你曾有过那种类似赌博上瘾的感觉嘛？

想对这个问题说不是非常困难的，因为当你处在一个节奏很快的环境中（交易环境）你的确常常会有这种感觉，难点在于学习如何去抑制这种感觉，并且能以一种近乎非人类的方式来做交易，如果你学过不少心理学，你会认识到人是很糟糕的交易员，因为人类的自然心里反应与交易应有的状态是相违背的，因此所有这些你作为人所得到的感受，你都要抑制，这是学习做交易的一个必要部分，经过多年锤炼，你会形成一种类似硬编码的反应，就是一旦有这些感觉出现，你立刻赶走他们，然后按照你该有的正确方式继续，总之我不能对这个问题回答不，因为这些感觉是常有的，但你必须学会收起他们，赶走他们，当然你也可以走出办公室去感受这些，但你不能在交易桌上给这些感觉以任何机会。

根据你刚讲的这个原因一人类是很糟糕的交易者，那么你认为交易这个行业正在遭受更多以计算机为导向交易的威胁吗？即通过计算机模型来回溯过去的数据从而预测市场走势？

是的，我想说一点我从理论金融中学到的是，模型的预测在极端情况面前是苍白无力的，因此一方面人类天然不适合做交易，另一方面在一个每天都与前一天情况不同的市场中，计算机是无法做理性决策的，而当重大事情发生时，人类必须出手干预，把计算机关掉，我们还尚未看到，是否计算机交易系统可以自行处理好股票市场崩盘的情况，并且在这样的条件下赚到钱，因此我会说是的，交易行业当然已经变得越来越以计算机，以计算以计量为导向，这种变革对行业带来的变化是市场中的很多短线的交易机会都被占据了，被消灭了，你知道目前行业内正在发生的一个情况是，在伦敦帕特诺斯特广场（Paternoster Squqare）的伦敦股票交易所附近房屋的租价价格暴涨，因为所有的计量金融交易员都想得到与伦敦交易所之间最快的，以纳秒计算的连接速度，靠这种速度上的优势，他们可以战胜其他对手的算法，我们甚至可以看到一些专门来预测别的算法行为算法的出现，如果你是日内交易者，你存活的几率是多少？你毫无机会。





因为这些计算系统，在没什么大行况的常规的一天中，不会给你任何机会，但是当真有大事情发生时，人类不得不干预机器决策，计算机必须被关掉。问是否这个世界会不会更多的以算法，以自动交易系统为导向，答案是肯定的，毫无异味，并且这一趋势将继续下去，这对于人类交易员来说意味着什么？意味着短线机会不复存在，即使有，也是比过去少了很多，因此你需要在更长的时间范围上作文章，并且采用不同的策略，这也是为什么我的策略是以1至3个月范围的，这样我并不需要担心计算机在分钟尺度上的表现，我也完全不在乎。

作为交易员你是可能要与过去数据图表和趋势打交道你认为怎么样的策略是成功的？是通过整合市场行为分析，基本面分析，以及图案的技术分析吗？

我并不是说技术分析不重要，它是重要的，因为技术分析提供了很好的检验和确认基本面分析的机会，因此当你在做了一番研究，有了一个基本面上的倾向性之后，然后我相信某个资产将会在下一年大涨，然后你通过技术分析去确定发现对于接下来的2个月来说这一般段是错误的，那么这个资产就应该进入你的观察列表，然后你耐心去等待技术面，知道与你所期待的趋势打成一致。这时你立刻进入市场建立仓位，在这时不同的方面信息得到了统一，你需要有这种约束力和纪律感，从而能够将技术面分析覆盖到基本面上去，但是那些100%完全采用技术分析的人，例如（这些人会交易）当趋势线被打破时，或某个区间被突破时，但这些事情的发生其实都在存在基本面上的原因的（不仅仅是因为技术信号）

你有自己独特的策略或模型来整合技术面和基本面吗？

我并未发明任何基本面模型或技术面的模型，我采用的市场上最有效最好的策略，然后把它们整合进我个人的交易系统中。我的理念是需要走出去。

http://v.qq.com/page/z/m/o/z0186ysqhmo.html

前高盛交易员安东克雷欧揭露交易的真相 -5

你希望帮助学生达到的目标？

首先我是想进行实地测试，我在网上花了70美元，买下了公司现在的标志（LOGO）然后给报社打电话，说我就是电视上哪个人，所以讲座的信息就登上了报纸，并且卖掉了很多票，接着逐渐从实际测试教学内容，过渡到学完课程的人开始开立真实交易账户，发展到现在的情况是我们已经有80多个机构交易员，我在后台能监控他们所有的仓位，这些人都是通过我们的机构学习，并开立了自己交易账户的普通人，例如他们有的人正式的工作，有的是学生等等。





我一贯的首要目标是，群体整体上必须是盈利的，因为如果能到（整体盈利）就说明我所教的东西就有效的，实际的情况是，在过去的两年里，这个群体从来没有一个月是不赚钱的，第二实际在赚钱的人数比例，远远高过行业平均水准，但如果以绝对的方式来说，我的目标是使尽可能的多的人赚到钱，不管你是否相信是80%-90%的个体交易者的输钱，而我们得到的结果是60%-65%的机构交易员账户是在增值的，其余的人，要么是账户盈亏持平，要么是在输钱，但那些输钱的人，也并没有输多少，如果他们输钱，我们是不允许他们承担过多的风险的，一个交易员至少要交易12个月至18个月之久，才可能有机会得到别人的信任，所以作为一个交易员，你有良好的行为模式，此外在过去12个月的100次交易你的胜率达到了55%，甚至其他的衡量交易员好坏的标准你也都符合了，我们在后台可以衡量的他们的表现。





我们现在所做的是，要么在12个月之后我们给人提供资金，要么我们引入外部投资人，再或者是我们把好的交易记录卖给对冲基金，如果我们推荐的学员被对冲基金录用了，基金付给我们的酬劳是一定比例的，这个学院两年总的基本工资，并不多于基本的工资，但是是呈比例的，例如一个人两年的总薪酬是25万英镑，那么对冲基金付给我们的咨询费达到12.5万英镑，这对我们来说是非常好的，因为从教育的角度说，没有什么东西好隐藏的，教育必须是高质量的，当我去见对冲基金，然后告诉他们我有一个学员，在过去的12个月做的很好，赚了钱。我认为他很适合你的基金，适合你的目标，他们这时会问我的第一个问题是什么？是这个人是得到了怎么样的培训。我则需要把我所教给他们的东西拿出来给基金看。





我与这些基金顺利的签下合约，因为对他们来说，这个是零成本的局面，签合同并不花钱，然后就能得到能为他们赚钱的人，对他们来说与我们合作是只有好处没有坏处的，他们需要做的就是去验证这些人所接受训练的有效性，他们问的第二个问题是让我看看交易记录，所有的交易，和他们赚了多少，过去一年里当这些，那些事情情况发生时他们的交易行为是怎么样等等。当他们期待看到的是在过去12个月中在不同的市场情况下，一个交易员持续的好的交易行为，如果你的行为是良好的，你也得到了良好的培训，并且赚到了钱，你就能够得到面试的机会，我们现在得到了几家基金的关注，他们不断的面试我们培训出来的人，我们则开始成功的将学员送进基金里，例如在11月我们送了两个人进入基金，另外有几个也即将加入。

我们能更深入的聊一些你在机构所教的交易策略吗？

我们可以概述一下，本质上该课程首先是关于宏观经济学，以自上而下的角度一套系统的资产选择流程，同时另一方面是自下而上的角度，技术分析和风险管理，然后是两者的结合。





因为我认为作为一个交易员，你在学习的过程中，你必须遵守事先制定的流程，以及不断核对清单，以确保你不犯任何低级错误，本质上讲，这些教学材料是我过去16-17年来交易经验的精华部分以及所有需要的基础知识，从而使你能够理解全部内容，然后除了课程也有一些PDF材料和电子表格，你可以用来做练习，或者之后进行自学，从所教的策略上说课程中有很多的风险管理部分，有很多你意想不到的方法，但这些其实是很多对冲基金经理所采用的风控方式，自上而下的角度上说，从全球4200种资产讲起来并逐渐深入到个层面去最终目标是，使你手上得到一个有30-40个不同资产组合的观察列表，然后是教你建立一套包括10-20个不同资产的投资组合，显然风险管理就是关于如何去管理运作这套投资组合的，知道在不利和的条件下分别做什么许多的压力测试例如做出假定市场上涨10%会如何，或者如果战争发生，油价会发生怎么样的变化，油价上涨25%会怎么样，我的投资组合表现会如何，做很多类似的事。

那么你对巴菲特可能采用的那种自下而上的分析方式怎么样看？那种方式在如今全球化市场中，你觉得是否已经过时了？

我觉得不过时，我认为即使在自上而下的大方针下，非常必要去建立一套检查表，已在决定投资之前，你能把某一资产自爱而上的各个基本方面都过一遍，因为如果你不这么做并且你忽视了一些很显著的因素，会让你输掉很多钱，你知道关于资产内在价值的事情，而相要计算出内在价值，仅在电子表格中简单地填入一些数字就可以了。这仅用来防止你犯一些低级错误，例如做空一直内在价值很高的股票，这有时会让你输掉不少钱。

你认为80%-90%的人没有赚到钱的个体交易者所犯的最大错误是什么？

相信那些市场上的胡言乱语。让我们再回到利益冲突的情况上来，许多很坏的人或被错误引导了的人，他们要么告诉你谎话，要么他们根本不知道一些情况会发生他们只是在做自己的工作，但是一种愚蠢的方式，他们会一直告诉你，你想要听到的内容，人们最希望听到关于交易的话是，每个人都可以做交易，这很简单，你可以通过外汇市场交易，每个月赚上1万美元。如果跟随图表上的这根线，这都是胡说八道毫无意义，与你有利益冲突的那些人，就是会告诉你这些的，但是显然想通过交易赚钱实际上很困难很多交易可以比较直观，但需要你才去一种认为人皆自私，并略带愤怒的角度看世界因为世界上的其他人，时刻准备着从你这里拿钱走，如果你有点愤世妒俗有点愤怒，这就是很好的做交易的基础。





从这一刻起，你将会开始质疑所有的事情，所有的策略，所有的系统。所有不同个体的目标等这对生活本身也就是一种很好的状态，特别在交易中，尤为重要，我想绝大部分人输钱很可能因为他们过于相信别人，一个从来没有做过交易的人，最开始的经历是怎么样的。坐在家里电脑前，在谷歌搜素里输入“学习怎么交易”最先出现的内容是什么，在谷歌结果的左侧出现的全部都是经纪人，他们全部都与你利益冲突，而在右侧，你得到你是别人付费呈现的内容，他们为你的点击而付费为什么，因为一定比例的点击过他们的页面的人，已经付给他们足够的钱使他们能够继续，因此你一定要小心，你不可能通过谷歌搜素“学习怎么交易”然后学上20节课就学会交易的，或是参加20次免费的座谈会，你将会听到许多垃圾信息，这永远无法让你赚钱，然后每个人都给自己交易账户充值，然后爆仓，却不明白为什么，然后他们坐下来思考，或登上一年在存一些然后充值，然后爆掉，他们从来没有去寻找，真正培训，这就是为什么，人们会不断听自己想听到的内容，

你在管理你的机构时，每天的额工作有哪些？

比我以前起床稍晚一些6点6点半左右吧总的来说是为了开市做准备，确保隔夜的事情不会影响到机构总的仓位，不会对整个群体的盈亏造成任何负面的影响，盈亏在这里，我指的是波动性，是指全部投资组合的波动性，如果（波动性）增加太多，我们通过后台的风险监控系统可以找到整个而投资组合中，风险都分布在那些地方，因而我能找出某人做了什么事，对群体总体的表现有好或坏的影响，所以我一天从群体开始，我每天的第一个小时就用在这里。

http://v.qq.com/page/l/t/2/l01862gqvt2.html

前高盛交易员安东克雷欧揭露交易的真相 -6

你会买进或卖出什么？

目前我们其实正在同赞助商谈这件事情，我们明确了大概有两类赞助商适合这个项目，显然第一种是交易平台商，制作交易平台的软件公司或经纪人，甚至银行，如果我们的赞助商仅仅是来自这类人，那么我们不想交易某支股票，因为如果这么做，我们就等于为股票所属公司做免费宣传。





如果我交易他们的股票，千百万人在YOU TUBE上看到，这显然有很大商业价值，如果我们最终只得到软件公司，交易平台商或经纪人这类赞助，我们将会交易一个货币对很可能是英镑/美元，但是如果我们能得到某家上市公司的赞助，然后他们能从广告预算中拨款给我们来交易他们的股票，那么我们就会做股票，但是我们要做到的是，确保这一定是个不错的很大资金的交易，并且这个交易能在全世界得到曝光。

你认为交易大概是多少？

我想如果是货币兑交易的话，那必须是一千万美元，如果是股票大概1-2百万美元，但总归来说，必须是个亮眼的数字

在目前金融行业经历着结构性衰退的情况下，你还依然会像以前大环境好的那时一样交易吗？你会对人们有怎么样的建议？

以我个人来说，如果我现在只有20岁，并且有现在34岁所拥有的关于这个行业的知识，如果我进入投行，我只会去做上几年，但是目标是不被投行所困住，反正现在你也不会被困住，这是个好事情，在进入这个行业之前，理解这点对你来说非常关键，因为当你为某家投行工作时，开始头两年，你的合同并非长期合同，你的合同只有两年，你甚至都不算公司的正式雇员，我那时进高盛的时候，就是这样的，在这两年你是作为金融分析师进入的，当你升职为一名助理时，你才正式成为公司的一员，你会发现，在交易大厅许多人都是金融分析师，全球有上百个这样的人，在负责不同的公司项目，报酬非常少，但工作量很大，并且职业前景不好，我那个时候2002年，在我进入高盛两年后，两年前加入了金融分析师，只剩8%还在继续为公司工作，总之如果我是你们，我会做的是进入投行获得这个经理，然后离开，并想办法以最快的速度进入对冲基金，或者离开这个国家，到新兴市场或前沿市场的发展，但是要到你能让你学到行业架构的地方去学习基本架构，但不要认为你能得到报酬。





在行业内的人，现在是很疯狂的，他们拿到了硕士，博士，工商管理硕士学位，然后加入投行的两年合同项目，他们在此期间，平均下来每小时的工资，是你的麦当劳打工时薪的一半，例如一个为金融机构工作的人，每周工作90-100小时，其年薪平均到每小时就是6磅，是麦当劳的一半是Pret a Manger的一半，这很疯狂我认为人们必须认识到这就是现实的薪水数字，为这些机构工作并不可能在短期内让你变得富有，现如今你不得不规划一个很长的职业生涯，在你可以把自己算作有钱人之前，你需要工作上15-25年，如果我现在只有20岁，我会进入行业做几年，然后离开到新兴市场去，到前沿市场去，或以尽可能快的速度寻求直接进入对冲基金的机会。

你认为在银行得到的两年培训是最好的吗？是不是值得为投资做上这两年的交易员？换句话说你能在别的地方得到更好的培训吗？

我想我们首先必须要定义一下，这个培训到底是什么，你的培训不是让你早起拿着笔记本背上包进入有一个大教室，然后一个交易员走进来教你如何做交易，实际是你做到交易桌上，做你的工作，你已经真枪实弹的上战场了，你就是交易部门的一部分，因此你得到的培训/教育，其实就是你的工作里，因此这样做是好处的，你能有机会在市场的大海中乘风破浪，你会亲自动手，不断地实践了解和掌握一切，只要你保持头脑的开放性，努力地工作和学习，这就是好的培训了。





不要带着不切实际的期望进去，例如5年内你就会变成百万富翁。或者你将是市场上最赤手可热的王牌交易员，因为这种可能性已经不存在了，如果想做到这些，就需要进入对冲基金，就像我之前提到的 目前投行剩下的，就只有5-10年前不太好的那个部分，所以你需要进入保持自利性，边工作边学习这个行业，并坚持你自己设立的目标，不要被那些相对的度量标准给迷惑住了，例如你年薪是10万英镑，而全英平均工资只有3.5万，不要被这些诱惑了，从而使你留在了公司，长期做下去，这种太保险了，你得到的将会一辈子的责任，你将陷入其中，无法自拔