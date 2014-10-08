惠普拆分以更好应对新技术格局

根据拆分计划，两家新企业分别名为惠普企业和惠普公司，前者从事面向企业的服务器和数据储存设备、软件及服务业务，后者从事个人计算机和打印机业务。惠普现任董事会主席、总裁和首席执行官梅格·惠特曼说，新企业将有自己的独立性、重点、财力和灵活性，拥有不同的市场和客户，将拥有更强的竞争力，迅速适应各自的市场和客户的动态变化。

事实上，惠普曾在２０１１年试图剥离个人计算机业务。同年，惠特曼出任惠普首席执行官后叫停了前任留下的这个计划，并针对移动互联网时代的挑战开始对公司进行重组转型。３年后，惠特曼改变策略，重拾拆分个人计算机业务的计划。她表示，前几年的转型措施取得成功，加强了公司核心业务，资产负债表更健康，这使得拆分成为可能。

有着７５年历史的惠普是个人计算机行业的领先企业。但是，随着智能手机和平板电脑迅速普及，个人计算机市场日益萎缩。加上市场竞争加剧，惠普的优势不断受到挤压，营收下滑。去年，惠普的头号个人计算机制造商地位被中国的联想公司所取代。

另一方面，提供在线软件和信息服务的云计算兴起，对惠普所擅长的服务器、数据存储硬件等市场形成巨大冲击。智能手机和电子邮件的普及则使打印需求大幅减少，严重影响惠普传统的打印机业务。

惠普强调新企业将致力于产品创新。惠普高管表示，惠普公司将在个人计算机和打印机这些惠普传统市场上带来创新，同时开拓３Ｄ打印、新计算体验等新兴市场。而惠普企业将努力在企业服务器、数据存储平台、云服务平台等关键的新一代技术领域加速创新。

惠特曼曾经一再表示个人计算机和打印机业务是惠普的关键部门。她称拆分是战术决定，惠普的战略没变。分析人士认为，拆分显示了这家老牌大科技企业在技术格局变化压力下作出的重大转变，惠普针对企业客户的业务将受到更好管理。

福里斯特研究公司分析师格伦·奥唐奈对媒体说，如果企业规模过大，不同部门之间常常会有内耗。现在分成两家企业，每家有更多的自由以各自合理的方式运行和取得成功。对每家企业而言，这是一个把更多注意力集中于核心业务的机制。

另外，鉴于惠普最近与一些企业洽谈业务出售或并购未果，分析人士认为，惠普拆分后，两家企业可以相对简单的资产负债表寻求收购项目，同时自身也成为更有吸引力的收购目标。引起较多关注的是惠普有意收购数据存储硬件供应商ＥＭＣ。分析人士预测，经营状况不景气的个人计算机和打印机业务被切割后，妨碍惠普收购ＥＭＣ的一大因素消除，两家公司可能重新开始收购谈判。

惠特曼在接受媒体采访时还表示，惠普对购并项目有兴趣，惠普现在拥有大量现金，未来惠普企业的并购活动可能会多于惠普公司。她也不排除拆分之后有企业会出价收购惠普业务的可能。

不过，也有分析人士质疑拆分能否帮助惠普扭转局面，认为惠普的两大业务近年来营收下滑，独立经营或许不是出路。如果无望实现收购，两家新企业的前景可能不容乐观。