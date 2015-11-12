全部博客 / 分析与预测 全部博客 分析与预测每周趋势预测交易系统我的交易图表交易策略统计交易想法倒卖神经网络波数市场新闻货币金属原油公司新闻事件银行交易商法律/法规其他 规则 分析与预测 11月12日原油日内操作提醒及策略 12 十一月 2015, 04:27 MR.sucheng sue 0 426 1、行情回顾周三油价继续呈现震荡偏空走势，原油再次录得2.8%的跌幅。早间因凌晨5:30公布API数据意外大幅增加630万桶，原油低开后盘整，亚州盘面因缺乏消息面支撑，交投略显清淡，直到欧美盘面原油价格才略有回升，并刷日内新高报2142元/吨，后续因OPEC表示近几年无减产意向、伊拉克原油产量持续增产以及早间API大幅增加等利空因素的打压，原油价格冲高后承压继续回落，凌晨原油价格一度至2070元/吨的全天最低点，收报2084元/吨。全天趋势如下：2、基本面分析英国就业数据好坏参半（利好美元，利空原油）北京时间11日下午17：30英国方面公布了10月申请失业金人数，实际增加值0.33万人，超预期值0.15万人，但较前值0.46万人有所下修，数据公布后英镑况美元出现加速下跌情况。另一数据则显示，英国三个月ILO失业率则录得5.3%，创2008年4月以来最低值。API数据库存增加远超预期（利空原油）美国石油协会(API)11月11日称，11月6日当周美国原油库存增加，库欣原油库存大幅增加，因进口上升抵消了炼厂消耗率提高的影响。API公布，截至11月6日该周，美国原油库存增加630万桶，至4.861亿桶，机构方面预计增加100万桶。库欣原油库存增加250万桶。API数据显示，炼厂原油日消耗量增加19.3万桶，日进口增加19.8万桶。周四金融市场将“热闹非凡”，美联储主席耶伦等六名高官将发表讲话。上周美联储“三巨头”的言论对美元多头构成重大提振，本周他们是否还会起到同样的作用，我们拭目以待。3、技术分析技术面上看，均是空头格局，日线走过六连阴，在此之前笔者也一度强调空头的趋势，抓住每一波原油反弹的机会去做空，跌破43美元之后，空头愈发强烈，低位不怕顺势空，切忌盲目抄底，数日以来，原油反弹持续承压MA5下方，4小时下行通道完好，短线十字星锤子线收尾，MACD死叉缩量，短线有反弹，4小时级别的反弹则重点关注布林带中轨的压力，日内操作上继续坚定的看空，不建议逆势操作，重点关注阻力43.60-43.88（2120~2150），下方支撑42,60-41.75（2050~2070），晚间凌晨24：00，EIA库存再度来袭，不排除数据会直接导致原油刺破10月27日低点，需要重点关注！！那么反观日线级别南石油目前布林带向下缩口，K线运行至布林中下轨之间，区间运行关注2070~2120；目前各均线死叉，整体呈空头排列，附图变色MACD指标于零轴线上死叉，绿柱向下放量，指标整体呈现弱势！目前可视为对于前低2060~70一线的测试！另外2070也将会是短期的一个分界线，若果真破位2060~70这一支撑区间，那么将进一步打开下行空间！那么若是长期企稳于这一位置，短期内，应当有所反弹表现！下方2100一线重要支撑已经被强势破位，下一支撑点在2060~70一线！那么思路上，我们更倾向于反弹做空！综上所述！整体指标仍然偏向于空头，但因原油触及前期支撑，做空仍需谨慎。4、今日事件 ① 08:30 澳大利亚10月季调后失业率 ② 15:00 德国10月CPI月率终值 ③ 15:45 法国10月CPI月率 ④ 16:30 欧洲央行行长德拉基在欧洲议会季度听证会上发表讲话 ⑤ 18:00 欧元区9月工业产出月率 ⑥ 【21:30 美国至11月7日当周初请失业金人数】 ⑦ 【22:30 美联储主席耶伦在美联储后危机时期货币政策实施和传递会议上致欢迎词】 ⑧ 【22:45】美联储2015年FOMC票委莱克参加一项小组讨论 ⑨ 【23:15】 美联储2015年FOMC票委埃文斯发表讲话 ⑩ 【次日00:00 美国至11月6日当周EIA原油库存】 ⑪ 【次日01:15 美联储2015年FOMC票委杜德利发表讲话】5、操作建议1、激进思路2060~70一线逢低做涨，止损2030，目标2090-2110.2、稳健思路反抽至2110-20附近承压后做空，止损2150，目标2080-2060。3、两边突破，顺势操作！另外，中线布局单、实时精准喊单策略请实盘客户联系客服；以上分析仅供参考，不作为任何交易指令，投资决策由投资者自行做出！投资有风险，请做好风险控制，谨慎操作！ #原油, 策略, 交易, 操作, 现货 要添加评论，请登录或注册 DIVERGENCE BOMBER 交易 我的交易 34 0 Algo- & AutoXpert 交易系统 68 0 如何自动检测VPS崩溃（避免损失金钱）💔 分析与预测 229 0 2 RangeXpert 交易系统 265 0 从不会写 EA 到 AI 自动生成：我的量化交易新体验 交易系统 995 0 Price Range MT5 指标的交易策略 交易系统 528 0 Neon Trade：信号使用指南 交易系统 336 0 1 NEON TRADE (安装和操作指南) 交易系统 740 0 操盘日记(2020.11.05) 我的交易 458 0 信号交易报告18.07.2018 我的交易 466 0 1 交易面板 - 风险经理 其他 6 0 1 同一个EA、同样的日期、两家经纪商:一个数据源盈利,另一个亏损 交易系统 7 0 Extra Report Pad - 专业的交易账户分析解决方案 统计 7 0 余额回撤与净值回撤:决定你的账户能否活下来的那个数字 交易系统 7 0 TESTERPAD — 在策略测试器中测试您的交易策略和指标 我的交易 7 0 BOMBER TRADING - 交易訊號與穩定獲利 交易系统 7 0 SUPERHERO — 輕鬆獲利！ 我的交易 10 0 BOMBER 購物——盡情享受這份樂趣吧！ 交易系统 12 0 58 2026年8月10日至14日外汇与加密货币预测 6 交易面板 - 风险经理 27 如何为订单或仓位设置额外的止盈和止损级别 市场 经济 黄金 货币 原油 黄金外汇 分析 股市 投资 交易 美元 汇率 美联储 油价 银行 外汇 白银 预测 汇市 操盘日记 欧元 加息 人民币 金价 汇价 李凝桦V信lnh673 欧美 希腊 程炜彤 镑美