中国GDP一波影响落幕 市场目光转向习近平访英

周一(10月19日)外汇市场波动相对不大，美元尽管受到美联储三号人物、纽约联储主席杜德利鸽派言论的影响，但是日内市场最为关注的仍是中国的GDP以及同时公布的一系列数据。结果显示中国第三季度GDP尽管创下2009年以来最低增速6.9%，但结果高于市场预期，多少缓解了市场对于中国经济放缓的忧虑。美元也在数据公布之后走强，一些此前押注中国将会出现更加严重经济降速的投资者开始调整仓位。

欧洲央行将会在本周四于马耳他公布利率决议，据国外气象网站的数据显示，马耳他当地周三周四两天预报有暴风雨天气，这让市场原本就担忧欧洲央行可能放出意料之外大招的投资者们增添了一些恐慌的心理暗示。但从经济学家目前的调查来看，大部分仍然认为本周欧洲央行将会按兵不动。尽管如此，欧元市场仍然在利率决议公布之前保持下行压力。

澳元日内走势比较尴尬，尽管早些时候受到中国GDP企稳的提振走高，但是随后又温和回落。一方面中国经济企稳让澳元受到贸易基本面上的提振，另一方面中国经济却又是美联储迟迟不加息的重要考量因素之一。企稳的GDP另一方面又增添了市场对于美联储加息的预期，这种尴尬的局面导致澳元/美元先涨后跌。

美元和英镑日内都受到中国GDP的影响出现回升。同时英国还将马上迎来另外一个来自中国的重要经济影响因素。中国国家主席习近平即将开始对英国的国事访问，外界部分媒体将此次访问视为“国事采购”，预计中国随行企业将会有多项大型贸易合约将会签署。而英国首相卡梅伦也希望借此次机会开启中英关系的“黄金时代”，改善目前对华贸易落后于其他欧洲国家的局面。

中国三季度GDP高于预期 美元几多欢喜几多愁

中国国家统计局周一公布的数据显示，中国第三季度国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，虽然创下2009年来最低增速，但高于市场预期的6.8%。

国家统计局指出，初步核算，前三季度国内生产总值487774亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%。分季度看，一季度同比增长7.0%，二季度增长7.0%，三季度增长6.9%。分产业看，第一产业增加值39195亿元，同比增长3.8%；第二产业增加值197799亿元，增长6.0%；第三产业增加值250779亿元，增长8.4%。从环比看，三季度国内生产总值增长1.8%。

由于日内市场风险偏好稳定，美元维持反弹，并上探测试94.95，一度逼近95重要关口。

从全球经济角度来看，略高于预期的中国GDP数据可能对该国经济硬着陆的担忧带来缓解。中国经济放缓是近期IMF金融稳定报告中指出的主要担忧，并且也是其下调2015年全球经济增长预期的主要原因。因此中国的经济数据或将纳入其他经济体判断经济前景的考量因素，美联储在其9月份的货币政策报告中认为中国经济的状况健康。投资者们将继续密切关注中国的经济数据动向，毕竟中国经济是新兴市场的重要主导力量。

杜德利意外转向鸽派 美联储年内加息现巨大危机

上周美元遭遇疲弱经济数据和美联储官员鸽派讲话的打压，汇价一度跌穿94关口，之后随有所反弹，但是日内又遭遇“飞来横祸”。

纽约联储主席杜德利(William Dudley)在接受意大利媒体Corrier Economia时表示，由于对全球经济成长的顾虑，美国考虑升息还为时过早。

杜德利在华盛顿布鲁金斯学会会议场边表示，“过去几个月情况已经有所改变。我们确实以为可能在2015年底前升息，但金融市场动荡、全球成长表现平淡、能源价格与宏观审慎失衡，导致这个进程放缓。”

杜德利指出，现在考虑升息仍然是为时过早。他警告称，忽略全球经济仅是疲弱增长的这个事实，是个“大错误”。

他说道：“在我看来，有一些数据的重要性要大得多，比如我们需要看到美国就业市场有更大的改善。从现在起到年底，还会有很多数据公布，因此我们需要先看看数据表现，然后再做决定。”

这也是继上周塔鲁洛(Daniel Tarullo)和布雷纳德(Lael Brainard)之后，美联储(FED)又一位重磅官员发表鸽派讲话。

从最新的美国期货市场对于联邦基金利率预期来看，美联储在10月加息的可能已经进一步下降至8%，12月加息的预期小幅上升至31.9%。

马耳他天气预报有暴风雨 欧洲央行天气预报存暴风雨可能

欧洲央行(ECB)本周四(10月22日)将于马耳他公布利率决议，而这里崎岖不平的多岩地貌似乎很应景。根据天气预期，周三周四两天马耳他均预报有暴风雨天气，那么欧洲央行是否会给市场带来一场意料之外的“暴风雨”。

欧洲央行行长德拉基本周将在地中海岛国马耳他召集欧洲央行管理委员会，为欧元区19国设定货币政策。Weather.com显示，周三周四两天马耳他都预报有暴风雨天气。

由于国际贸易减缓以及全球市场动荡，欧元区的经济复苏受到打击。到今年年底，欧洲央行官员们很可能表示别无他法，只有增加刺激政策，甚至最早在周四就可能达成这一结论。

虽然欧洲央行的人士都公开表示，现在要判断新兴市场下行以及大宗商品价格暴跌是否会拖累欧元区已经滞缓的经济复苏，还为时尚早，但压力却与日俱增。当欧洲央行管理委员会委员Ewald Nowotny上周表示不考虑能源价格走低影响的核心通胀“明显”低于目标时，导致欧元重挫。

“采取更多行动只是时间问题，”Merrion Capital驻都柏林的首席经济学家Alan McQuaid说。“通胀压力仍然极低，除非原油价格大幅上升，但短期来看不可能发生，那么欧洲央行不会在短时间内实现其通胀目标。”

从彭博公布最新的市场预期来看，大部分的经济学家预计欧洲央行将在10月按兵不动，仅有2%的受访经济学家认为德拉基本月会采取行动，而12月及以后行动的概率显然更大。

英国迎来习近平主席国事访问 卡梅伦计划开启中英“黄金时代”

英国正在紧锣密鼓地准备隆重欢迎周一开始对其展开国事访问的中国国家主席习近平。首相卡梅伦将寻求争取中国方面提供数以十亿英镑计的新投资。

英国对于习近平来访极为重视，据悉习近平将居住在白金汉宫，与英国女皇伊丽莎白二世共进午餐。多名中国官员此前表示，习近平访英期间将宣布大笔交易。

英国首相卡梅伦也有自己的打算，那就是寻求开启中英关系“黄金时代”。英国已经在对华贸易上落后于其他欧洲国家，此次若能签署投资协议，将有助于解决贸易失衡局面。

卡梅伦接受中国中央电视台采访时称，中英两国关系正处于“非常特别的时刻”，这为中国投资英国创造了机会，而且绝对有利于两国利益。

卡梅伦曾于2012年5月会见达赖喇嘛，使两国外交关系陷入长达近两年的冰点，而眼下英国正重获中国青睐。财政大臣奥斯本在9月中国之行之际表示英国不会就人权问题指责中国，亦不会搞“扩音器外交”，展现了更加温和的立场。作为第一个支持中国亚洲基础设施投资银行倡议的西方大国，奥斯本称英国要成为中国“在西方最好的伙伴”。

尽管英国已经是仅次于德国的中国第二大欧盟贸易伙伴国，但却拥有欧盟前五大经济体中最高的对华贸易逆差。这反映了英国商品服务出口相对弱于从中国的进口。英国寄希望于中国政府成功推动经济自出口拉动向消费拉动转变，进而为英国企业创造新的市场。