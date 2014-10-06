高盛称安倍晋三或承认日本经济陷入衰退

本周不是所有的新闻都集中在美国，日本对本国的经济评估也值得关注。继上月警告安倍经济学进入“清算时刻”后，高盛经济学家预计，本周日本内阁的评估结果将预示着，日本经济陷入衰退。

今年第二季度，日本GDP降幅创2009年第一季度新高，下滑7.1%。以此日本极力推进“安培经济学家”的政策。即实施的一系列刺激经济政策，最引人注目的就是宽松货币政策，日元汇率开始加速贬值。

高盛驻东京首席日本经济学家Naohiko Baba在本周前瞻报告中写道：

日本内阁在基于景气动向CI一致指数的趋势评估经济状况。预计8月CI一致指数将环比负增长。

内阁的经济评估可能将当前的“疲弱”水平下调，调至“预示可能的转折点”。内阁这样的评估变化意味着，政府承认日本经济可能已陷入衰退。

Naohiko Baba在上月初发布的报告中指出，今年年底以前日本会出现决定安倍经济学成败的多个关键转折点，如9月的内阁洗牌、日本央行可能扩大超级货币宽松规模、明年日本是否再次上调税率。

日本政府定于今年12月第二次上调消费税，从目前的8%调升至10%。Baba认为，若未能如期加税，可能被市场视为安倍经济学失败，而且也会被理解为日本政府放弃巩固财政的努力。

Baba称，对投资者而言最大的尾部风险是，日本的债务与GDP比例将创全球新高。



日本曾在G20峰会上，向全世界承诺，2015年实现基础财政赤字减半，2020年实现顺差。如日本2015年果真提高消费税，日本非但难以实现其承诺，很可能面临“财政悬崖”。