日本经济衰退程度超预期

日本内阁府8日发布今年第三季度国内生产总值（GDP）第二次修正值。经通货膨胀调整后，当季日本国内生产总值从此前的环比下滑0.4％下修至下滑0.5％，换算成年率计算萎缩1.9％，不及初值的萎缩1.6％。该数据出乎大部分经济学家的预料，表明日本经济衰退程度或进一步加剧，在即将举行的日本大选投票前夕使“安倍经济学”提振经济增长的承诺再次遭受质疑。

据日本共同社报道，8日发布的数据显示，被安倍政府视为支撑经济关键因素的企业资本支出在第三季度环比下滑0.4％，不及初值的下滑0.2％。第三季度公共需求也从此前的环比增长0.7％下修至增长0.5％，其中公共固定资产投资从环比增长2.2％下调至增长1.4％。约占日本国内生产总值60％的个人消费在第三季度仅增长0.4％，与初值相同。



此外，进出口数据方面，第三季度日本进口从此前环比增长0.8％下调至增长0.7％，出口则维持初值环比增长1.3％不变。住房投资从此前的下滑6.7％下调至下滑6.8％。



共同社指出，最新发布的数据不及此前预期，因大部分经济学家此前预计第三季度数据将向上修正，但此次公布的数据令人失望。企业投资和公共支出均遭下调，个人消费持续疲软，是第三季度数据修正值不及初值的主要原因。



事实上，日本上一季度国内生产总值已出现大幅下滑。此前公布的数据显示，第二季度日本实际国内生产总值折合年率下滑6.8％，创2011年“3·11”地震以来最大跌幅。由于连续两个季度出现负增长，日本经济已陷入技术性衰退。而最新的数据则进一步表明，经济衰退的程度似乎已超出预期。



美联社报道称，日本在4月1日将消费税从5％上调至8％，这一政策被视为日本经济复苏乏力的主要原因。经济学家表示，此次发布的GDP修正数据清楚地表明，消费税上调对日本经济继续形成拖累。农林中金总合研究所首席经济学家南武志指出，连续两个季度经济出现萎缩足以说明，在工资水平未走上增长轨道的情况下，消费税对经济的影响是无法忽视的。在消费税上调的情况下，涨薪速度赶不上日元贬值导致的物价上涨进一步抑制了居民消费。



因日本经济复苏受挫，日本首相安倍晋三在11月中旬正式宣布推迟本定于2015年10月起执行的增长消费税第二步计划，将该计划推迟18个月至2017年4月执行。安倍称，如期进一步增税可能对国内消费水平产生更深重的负面影响，恶化政府财政状况，打击日本多年对抗通缩的努力。



尽管如此，汇丰银行驻日本经济学家Izumi Devalier表示，长期来看，最令人担忧的问题仍然是个人消费回升势头是否足够强劲以支撑明年的经济增长。她认为，个人消费至少在新财年前不会出现好转。



第三季度GDP修正值不及预期对于安倍晋三而言无疑是一次沉重打击。在经济增长陷入停滞、阁僚相继曝出丑闻的背景下，安倍晋三上个月以冻结提高消费税为由宣布，提前两年举行大选，寄希望于在反对党结盟之前抢先出手。安倍强调，其一揽子经济政策“安倍经济学”是推动日本重回稳定增长轨道的唯一途径。而此次令人失望的修正数据则显示，日本经济形势比预期更加严峻，这无疑令支持率不断下滑的安倍经济政策再度遭到质疑。



日本反对党也借此抨击“安倍经济学”已然破产。日本在野党民主党领袖Tetsuro Fukuyama在8日GDP数据发布后表示，“安倍经济学”的破产是显而易见的。安倍的政策导致日元过度贬值和通胀水平恶化，抑制了家庭支出，进而拖累了消费增长。



不过，英国《金融时报》指出，分析师们表示，尽管日本经济再次陷入技术性衰退，但不太可能影响本月14日大选投票的结果。日本《朝日新闻》的调查显示，自民党将维持执政权，其与公明党组成的执政联盟有望继续占据众议院三分之二的议席。日本《每日新闻》8日更是预计，自民党将独占鳌头，在众议院475席中获得高达320个席位。有分析称，目前执政的自民党领先优势仍较明显，反对党因实力分散难以构成实质威胁。



此外，共同社报道称，大部分经济学家对日本经济前景仍持乐观态度。许多分析师称，推迟进一步上调消费税将促进消费和出口的回升，有利于对抗通缩和改善财政状况，第四季度经济增长也有望获得“相对强劲的反弹”。