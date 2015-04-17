中国制造以全新姿态走向全球市场

3D打印机、智能手表、智能家电、可检测血糖和体温的手机……记者在广交会现场看到，与“互联网+”概念紧密结合的智能产品激发了海外采购商的极大兴趣。

当前全球产业格局正发生着巨大的变革，中国制造昔日的成本优势正在逐步消失，面对日益激烈的国际市场竞争，一大批中国企业依靠先进的互联网和智能技术，坚持走品牌化经营道路，得到了越来越多的海外消费者的认可。

跨国采购商芬兰欧宁集团远东采购中心首席代表孙国涛表示，中国品牌在欧洲市场的前景非常好，未来将是中国品牌的时代。

“当前全球产业格局正发生重大变革，中国企业正在全球市场中重新定位，越来越多的中国产品在质量、技术和服务等方面已达到全球先进水平，中国制造和中国品牌在全球得到了普遍认可。”长虹集团国际化推进部部长王悦纯说。

家电巨头海尔集团在本届广交会上展出了一系列“U+智慧生态圈”产品，将空气净化、美食、洗护、安全等日常家居用电设备与互联网技术充分融合，良好的用户体验效果吸引了大批采购商前来咨询、下单。

在海尔展位上，最吸引人目光的是一个只有巴掌大小、笔筒粗细的“手持式洗衣机”。五颜六色的可爱外形下，这台机器可以让消费者轻松对付衬衣上的酒渍汗迹而无需更换衣服，深受美国市场喜爱，首日成交额达到8700万美元。而在此前的日本市场上，这款洗衣机不得不提前一个月上市，以满足超过预期一倍的市场需求。

“这是我们日本研发中心提出设计构想、联合东京多所高校以及中国国内专家共同完成的新型产品。对于我们来说，持续不断的产品创新已是迎接市场各种考验的一项最基本的能力。”海尔集团中东非大区总经理张庆福说。

美的、长虹等大型家电企业都不约而同地推出了智能家电产品，在“中国品牌”旗帜引领下，中国制造再度征服全球市场。

“现在越来越多的中国企业开始借助大数据来深度挖掘客户需求，并在此基础上设计出适合全球潮流和市场需求的产品。”广州视睿电子科技公司设计师王颖嘉说。

和改革开放初期“追赶”跨国巨头截然不同，在新一轮的工业革命浪潮中，和跨国巨头们平起平坐，熟练运用全球市场技术能力、兼并整合、在全球市场整体布局全产业链，已是“中国制造”的必备能力。

正是在这一基础上，“中国制造2025”同样成为全球市场眼中的“香饽饽”，主动希望与中国企业对接的海外营销网络和终端用户需求纷至沓来。在本届广交会上，海外企业不仅仅是向中国企业兜售技术、品牌、方案，它们更期望的是和中国企业合作，在中国企业的技术创新中谋求市场机遇。