欧盟指控涉嫌垄断 谷歌面临60亿美元罚单

欧盟委员会15日对美国谷歌公司发出告知书，指控其滥用搜索引擎主导地位，涉嫌垄断。如果指控成立，欧盟可能对谷歌开出高达60亿美元的罚单，并要求其改变在欧洲市场的运营方式。考虑到谷歌在全球市场的主导地位，许多其他国家和地区很可能会效仿欧盟的做法。

欧盟在经过长达五年的调查后，指控谷歌自2008年起滥用其在搜索引擎市场上的主导地位，让自己的购物比价服务优先出现在搜索结果网页上，违反了欧盟的反垄断法，损害了消费者和竞争对手的权益，同时扼杀创新。

分管市场竞争事务的欧盟委员会委员玛格丽特·韦斯塔格发表声明说，已经向谷歌公司发出一份“异议声明”，谷歌公司需要在10周时间内作出答复，也可要求召开听证会说明公司的营运情况，欧盟委员会将在听取谷歌意见后作出结论。韦斯塔格表示，如果调查证实欧盟的担忧，谷歌将面临法律后果并改变在欧洲的运营方式。

欧盟委员会可以判处的罚金最高可达企业全球营业额的10％，以谷歌2014年660亿美元的销售额计算，罚款有可能超过60亿美元。同时，依照欧盟法律，如果认定企业滥用市场优势地位，欧盟可以要求企业彻底改变运营方式。美国软件巨头微软公司和世界最大芯片生产商英特尔公司就因这一罪名分别于2004年和2009年接到欧盟数亿美元罚单，被要求停止不正当竞争。

欧盟15日还表示，已正式开始调查谷歌是否利用安卓操作系统迫使智能手机厂商优先对待谷歌的服务和应用，排挤竞争对手。欧盟表示，还将继续进行另外三项针对谷歌的调查，即涉嫌复制对手的网页信息、独家广告制度和对广告商的不恰当限制措施。

欧盟2010年开始发起针对谷歌的反垄断调查，之前曾寻求与谷歌达成和解协议，谷歌三次提出整改方案。2014年最后一次方案提出，在网站以更显眼方式呈现竞争对手的产品和服务，由内容提供商决定上传网站的内容，并且方便广告商转向其他网站投放广告。欧盟开始同意这一方案，但6个月后提出希望谷歌作出更大让步，协议最终没能达成。

欧盟的指控凸显出一个长久以来就富有争议的问题，购物比价服务究竟是有利于消费者作出更好的选择，还是仅仅将消费者链接到其自己根本无法控制的网站上？自谷歌2002年推出购物比价服务以来，不少电商就对谷歌如何显示其购物网址的方式颇有微词。据路透社报道，自2009年以来，许多欧洲和美国的企业都就此向欧盟投诉过谷歌，其中包括一些购物比价网站。

谷歌暂时没有作出官方回应。不过，公司向员工发送内部留言说，欧盟的举动“令人非常失望”。

谷歌负责搜索引擎业务的高级副总裁阿米特·辛加尔15日在谷歌官方博客文章中辩称，一方面，谷歌的搜索引擎服务有价值，可以节省用户的时间和精力。另一方面，虽然谷歌或许是使用最多的搜索引擎，但人们现在可通过很多不同方式找到和获取信息。他还认为在线竞争非常活跃，并给出了关于德国、法国、英国购物网站相关信息图表，说明在购物搜索领域存在大量竞争，谷歌的购物搜索并没有损害竞争。

谷歌负责安卓业务的副总裁伊罗西·洛克海默在谷歌官方博客上回应说，安卓在刺激移动平台上出现更多的选择和创新、降低智能手机价格等方面起到关键作用。他还说，安卓的成功不仅让谷歌受益，制造商、开发商和消费者都从中受益。

考虑到谷歌在全球市场的主导地位，一旦欧盟对谷歌作出处罚，其他许多国家和地区都料将会发起类似调查。在大部分欧洲国家，谷歌提供的在线搜索服务占据90％以上的市场份额，处于主导地位。而谷歌的安卓系统在全球智能手机市场的占有率约为80%，被三星、HTC和索尼等厂商广泛采用。

欧盟指控谷歌，受到谷歌的竞争对手以及一些消费者组织的欢迎。一些行业专家说，欧盟的举措可能不会显著改变谷歌的现有运营方式，但能给谷歌带来不小的警示，阻碍其在新领域的发展。有消费者组织说，欧盟的行动有助于公民获得公正和中立的搜索结果。

但也有分析指出，欧盟的调查应当专注于谷歌的行为是否真的违反了反垄断法律的规定，而避免卷入欧盟与美国之间有关贸易保护主义的政治性争论。

欧盟委员会主席让-克洛德·容克去年11月就职后，把推动欧洲科技市场和培养本土企业作为优先发展任务，还推动与美国签订自由贸易协定。美国总统奥巴马今年2月谴责欧盟对美国科技企业实行贸易保护主义政策。而韦斯塔格此前表示，指控美国一些大企业的目的不是惩罚，只是想防止他们滥用市场优势地位。