今年全球贸易增长将下降至3.3%

世界贸易组织14日在此间发布报告称，由于全球经济增长缓慢，2015年全球贸易额预计仅将增长3.3%。这是该组织继去年9月发布《2014年世界贸易报告》将此值从5.3%下调至4.0%后，再次下调该数据。世贸组织总干事罗伯托·阿泽维多表示，该组织在作出上述预期时考虑到了多种因素，如原油价格、汇率波动、货币政策以及主要新兴经济体经济增速放缓等。他还警告称，未来该组织有可能进一步下调全球贸易增长预期。

报告显示，2016年全球贸易额增速预计将提高至4.0%。自1990年以来，全球贸易额年平均增速为5.1%。而2012年至2014年，全球贸易增速连续3年低于3%，年均增速仅为2.4%。

报告指出，近几年来全球贸易增长乏力，主要是因为国际金融危机后全球经济持续低迷。2014年和2015年初贸易增长缓慢，还因为新兴经济体增长放缓、发达经济体复苏不均衡以及地缘政治冲突的持续升级。去年的乌克兰危机不仅使乌克兰与俄罗斯贸易关系出现紧张，也影响了乌克兰与美欧的贸易往来。中东地区持续不断的冲突也对地区贸易环境构成挑战。

报告警告说，目前存在的多个风险可能造成全球贸易前景更加充满不确定性，其中最突出的是美国和欧元区的货币政策分化。美联储已正式退出量化宽松政策，加息逐渐提上日程，而欧洲央行则启动了大规模量化宽松措施。阿泽维多说：“美国和欧盟之间的货币政策正在背道而驰，这意味着资本流动将发生重大转变。另外，汇率也可能正在对贸易活动造成影响。”根据报告，汇率的强烈波动也让贸易态势和贸易前景更为错综复杂。如去年7月至今年3月间，美元相较于其他货币升值了14%。

与此同时，由于北美生产力提升、供应增加而新兴市场需求下降，包括原油在内的大宗商品价格下跌也对国际进出口贸易额产生了影响。自今年7月以来，国际原油价格下降了50%。目前尚无法判断这对贸易平衡来说是正面还是负面影响。其他风险则包括欧元区的债务危机和新兴市场可能出现比预期更强的经济波动等。

据此，阿泽维多说：“我们可能会进一步向下修正这些(全球贸易增长)数据。看起来，近期内我们既无法回到20世纪90年代时5%的增长水平，也无法回到危机以前的增长水平。”