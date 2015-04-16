亚投行开放包容全球金融合作赋新意

4月15日，亚洲基础设施投资银行（亚投行）意向创始成员国确认名单正式公布，总计达57个。目前来看，亚投行意向创始成员国包含域内国家37个、域外国家20个，涵盖亚洲、大洋洲、欧洲、拉美、非洲等五大洲，具有广泛的代表性。联合国安理会五大常任理事国中有4国：中国、英国、法国和俄罗斯。二十国集团成员中有14国：中国、印度、印度尼西亚、沙特阿拉伯、法国、德国、意大利、英国、澳大利亚、土耳其、韩国、巴西、俄罗斯和南非。正如中国财政部副部长史耀斌所表示的，亚投行是开放、包容的多边开发银行，虽然接收意向创始成员国已经截止，但今后仍会继续吸收新成员加入。

第一大股东的地位不是特权，而是责任和担当

亚投行是中国倡议设立的亚洲区域多边开发机构。根据2014年10月签署的筹建亚投行备忘录，亚投行总部将设在北京。

关于股权分配，亚投行将以国内生产总值（GDP）为基础，其中亚洲成员的股权占比可能在70％到75％，亚洲以外国家分配剩余的25％到30％股权。这意味着中国成为亚投行第一大股东几成定局。当然，随着成员国数量增加，每一个国家的股权占比都会下降，中国也不例外。

“中国作为第一大股东将为亚投行提供必要的资金，第一大股东的地位不是特权，而是责任，是担当。”亚投行多边临时秘书处秘书长金立群的这番话，实际向外界表明，中国作为一个负责任的大国，将会遵循国际通行准则，不会以老大自居。

中国一直坦承亚投行是个开放、包容的平台，正是这种务实而真诚的态度，打消了很多国家对于是否应当加入亚投行的疑虑，出现西方国家抢搭亚投行“顺风车”的场面。

中方作为亚投行发起方和东道国，担任谈判代表会议的常设主席，承办会议的成员国担任当次会议的联合主席。秘书处从专业角度为章程谈判提供技术支持。

据介绍，从组织结构上看，亚投行将设立理事会、董事会和管理层三层管理架构。亚投行将是高度精简的机构，从全球招聘专业人员，对腐败实行零容忍。另外，亚投行不以减贫为主要目标，而是要投资准商业性的基础设施，实现亚洲地区的互联互通。

全球金融合作赋新意

亚投行的创立具开创性、令人耳目一新，首先在于这一多边开发金融机构是由发展中国家倡议、发达和发展中经济体平等参与。长久以来，“居高临下”和“设置前提”等思维在全球金融体系中挥之不去，“南北对话”实难畅通。而眼下，发展中与发达经济体平等参与全球金融合作渐入人心。

南南可持续发展指导委员会亚太委员会主席蔡鄂生认为，中国倡议“一带一路”战略、倡导设立亚投行，传递出合作、包容、共赢理念。

这个“新”还在于亚投行专注于基础设施，源于中国的成功发展经验。改革开放30多年带来的经济腾飞，让中国在发展理念和路径上积累了较多经验，其中，“要想富，先修路”，大力兴建基础设施可圈可点。在全球金融合作中，“南南合作”涉及务实领域，也包含经验分享。可以说，中国的经验分享将助益其他发展中经济体的增长与繁荣。

据估计，2010年至2020年，亚洲各经济体基础设施如果要达到世界平均水平，至少需要8万亿美元基建投资。专家普遍认为，亚洲基础设施建设存在庞大资金需求，而现有的世界银行和亚洲开发银行的资金规模都远不能与之匹配。显然，亚洲基建这一大市场商机无限，令亚投行成为区域内外经济体谋求合作的新平台。

博鳌亚洲论坛原秘书长龙永图说：“亚投行不是一个政治产物，并不是根据政治利益或目的而产生的，而是出于亚洲国家的经济利益和商业利益考虑。”

日本前财务大臣藤井裕久认为，日本应该加入亚投行，因为这将对日本包括土木在内的基础设施行业带来正面影响，而这些行业也对日本加入亚投行抱有期待。藤井强调，亚投行扮演着大规模合作机制的重要角色。各国建立友好关系是对和平作出贡献的正确道路，这就要求日本须和包括中国在内的其他国家携手，推动亚洲地区共同发展。

原日本财务省财务官、不久前卸任国际货币基金组织副总裁的筱原尚之说，亚投行是亚洲国家的金融机构，日本作为亚洲国家的一员，结果将是“不得不参加”。经济学家加藤义喜也认为，日本政府应该讨论的不是要不要加入的问题，而是何时加入的问题。

越南外交战略研究所副所长陈越泰在接受新华社记者采访时表示，亚投行具备诸多优势，将促使国际金融机构推进改革和提高效率，并有助于增强发展中国家融资实力。

此外，外界今后还可从“创新”这个角度审视亚投行。亚投行多边临时秘书处秘书长金立群就表示，亚投行将是由所有成员通力合作共创的新型多边金融机构，将会广泛代表各成员利益，充分借鉴现有多边发展机构的良好做法和经验，并在此基础上有所创新。

全球两大多边金融机构——世界银行和国际货币基金组织都已表示，欢迎亚投行这个新伙伴并愿意与之合作。可以预见，世界将越来越多地感受到这股全球金融合作的新风。