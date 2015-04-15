加拿大积极考虑加入中国牵头的亚投行

加拿大周二打破沉默，对是否加入中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)表态，表示其在积极考虑加入该机构，尽管美国和日本仍持保留态度。

加拿大一高级财政官员在G20(20国集团)会议前对记者表明立场，称渥太华欢迎成立新的亚洲基础设施投资银行的想法。

这名要求不透露姓名的官员称，加拿大希望确定亚投行的治理能达到同类机构该有的高标准，并需要时间去确认它是否是加拿大想要加入的机构。

这位官员还表示，G20会议将讨论外汇波动风险上升的问题，包括对美元升值对新兴市场影响的合理担忧。

G20已承诺不以竞争为目的去盯住汇率水平，但该官员称，他不认为有哪个国家在故意影响汇率，而是汇率自己在顺应货币政策和经济状况而动。

他表示，例如欧元就是因量化宽松和欧洲经济疲弱的影响而下跌。

他并称，G20公报更可能关注经济面临的基本面风险，而非其中的汇率因素，但G20需关注对新兴市场的担忧。

该官员还指出，国际清算银行(BIS)对新兴市场企业面临的挑战进行研究。这些企业借入美元，若本币兑美元贬值，他们的利息成本将会上升。

中国政府希望将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权一篮子货币，这是今年有关中国的又一个热点话题。

但这位官员表示，IMF执委会5月才开始讨论这个问题，秋季前不会做出决定，他称加拿大在IMF做出评估后将表明自己的态度。