美国投资者错过港股大涨 正赶紧掉头

据彭博社报道，美国投资者正与世界上最大的牛市失之交臂。

彭博社数据显示，恒生国企指数今年已经大涨22%，而美国投资者一个猝不及防，恰恰在这段时间从港股ETF中撤资近1亿美金。

尽管资金撤离，但港股暴涨也让该基金总资产水涨船高，达到70亿美元。

另外，由于中国政府采取货币宽松政策，上证指数昨日收盘创下7年新高。A股大涨背景下，许多上市公司的股价涨至近三年来最高的水平。因此，许多国际投资者认为，A股会通过回调来缩小和港股的溢价。但没想到，事情朝相反方向发展，也就是这种差距缩小会通过港股大涨来实现。

纽约资产管理公司Marketfield的首席执行官Michael Shaoul称，港股大涨“绝对出人意料”，因为A股对港股的溢价很可能被抹平，但大多数人却认为是以A股崩盘的方式发生。

根据AH溢价指数，目前A股对于港股的溢价已经从3月26日的36%下跌至21%。AH股溢价缩小，“沪港通”功不可没。

恒生指数上个月以25%涨幅轻松领先全球其他92个股市。

踏空的美国投资者正在赶紧掉头。

追踪50只最大港股的交易基金the iShares China Large Cap ETF自上月中旬上涨24%，上周五单日净流入9000万美元，创自去年8月以来最大单日净流入。

另一支投资港股的黑岩交易基金the iShares MSCI China ETF今年以来净流入资金达6360万美元。

