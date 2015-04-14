中国疲弱出口数据施压欧美金融市场

中国出口出人意料地出现了大幅下降，令欧美金融市场承压，美股结束三连涨，英股收跌0.4%，资源出口国货币承压下挫，虽然欧股市场的电信、科技、公用事业、能源和金融这五大板块合力抵挡住了矿业板块下跌所带来的压力，但欧股指数也仅微涨0.2%。

中国3月份出口同比下降15%，相比之下经济学家此前平均预期为增长12%；进口的降幅创下自2009年5月份以来的最高水平。

疲弱的中国数据引发了市场对全球经济增长速度放缓的担忧情绪，投资者信心受到打击，美国股市主要股指周一均收低，道指跌0.45%。

英国富时100指数周一从历史高点回落，主要由于意外表现疲弱的中国经济数据导致矿业类股承压。与此同时，投资者在下个月即将举行的英国大选到来以前也变得越来越谨慎。富时100指数在上周五交易中触及7095.36点的历史新高，但在周一交易中则下跌25.47点，报收于7064.30点，跌幅为0.4%。

在该指数的成分股中，必和必拓、英美资源公司和力拓集团等矿业股的表现最差。据此前公布的经济数据显示，3月份中国出口下滑15%，而相比之下经济学家此前平均预期为增长12%。与此同时，该月中国进口也创下了自2009年全球金融危机以来的最大降幅，从而增强了市场有关中国经济增长速度正在放缓的担忧情绪。

另外在外汇市场上，中国出口出人意料地出现了大幅下降，凸显了市场对商品需求的担忧情绪，导致自然资源出口国货币汇率受损，澳元汇率下跌了逾1.4%，纽元汇率也下跌了1.4%。

蓝橡资本英国（NSBO）的分析师奥利弗·巴伦（OliverBarron）在一份客户报告中说道：“我们继续基于很多理由预计（中国政府将采取）更多的货币宽松措施，而贸易数据则为这一预期提供了进一步的支持。”