中国仍对外资充满吸引力

经济复苏：美国乐观、欧元区缓慢

尽管都经历了低通胀，但通过研究，PaulSheard发现，不同的经济体未来发展的趋势却并不相同。总体来看，美国经济复苏乐观可期，欧元区充满变数，中国、印度等新兴市场国家仍旧有巨大的增长空间。

首先，他对美国的经济发展持乐观的态度。他认为，美国凭借一系列的政策，已经逐渐从金融危机中恢复过来，在接下去的几年里，美国的经济将重新充满活力，并逐步走上正轨。但同时，他也表示，如果美国还想保持2.5%～3%的增长率，还是极具挑战的，但未来几年的增速还是有可能高于预期。随着美国经济恢复正常，随后会提高利率水平。

“美国经济体制充满创新，系统相当灵活，而且美国是信息技术创新的策源地，新技术不断涌现，是世界上最发达的中心之一，我对美国经济抱以信心。”PaulSheard对本报记者说。

但说到欧元区，PaulSheard表示，情况会大有不同。概括起来，“比较复杂，不太乐观”。他认为，接下来至少在5年的时间内，欧元区的经济依旧多变且充满挑战。

欧元区的情况不同于美国、日本、中国，甚至澳大利亚这样的国家。欧元区是19个国家在同一框架之下，以期多边互利的同盟，是一种不同寻常的、独一无二的经济结构。这种特殊结构的弊端在于大大限制了其中经济体利用宏观经济政策的独立性。相比之下，其他欧元区之外的经济体，更能够灵活地利用财政、货币等政策进行宏观调控。

“这是欧元区这一特殊经济体所面临的挑战，目前在欧元区内部还没有达成共识，或者有一个足够强大的政治领导力，来使得欧元区成为一个财政统一体，也就是说，在欧洲形成一个类似于美联储的机构。”PaulSheard认为，欧元区在未来至少5年内的前景如何，还不是很清楚，但可以预见的是，其发展将是有限的、缓慢的。

印度经济增速赶超中国可能性大

但是说到新兴市场国家，PaulSheard认为，总体来看会有更大的发展机遇。

他称，新兴市场经济起点低、发展空间大，它们需要建立相关的制度，提高劳动生产率。比如，中国、印度都需要改革，来提高国家的治理能力，但改革就会面临社会压力和政治压力，这是所有的新兴经济体必然面临的挑战，这也成为它们会崛起的原因。总体来看，新兴经济体未来能够延续以往的发展势头。

近日，亚洲开发银行发布2015亚洲发展报告称，印度的经济增长将超过中国。PaulSheard对此表示，这很有可能。

“印度经济发展水平远落后于中国，它很有可能经历中国之前所经历的三十年。在过去的三年里，中国的经济增长逐渐放缓，从人口学的角度来说，中国的经济增长的潜力，有可能沿着过去十年的曲线继续下行，而印度却有更大的人口优势，也有进一步提高生产效率的空间，通过继续改革，印度发展速度有可能超越中国。”

但与此同时，他也表示，印度和中国是亚洲的两大超级新兴市场，如果这两个国家能够保持发展势头，将有利于亚洲成为全球经济的中心。

中国仍然具有投资的吸引力

最近三年来，中国经济告别高速发展的时代，同时，生产要素、劳动力成本也有所提高。对于海外投资者来说，中国是否依旧充满吸引力?

PaulSheard认为，毫无疑问，境外投资者对中国仍然充满兴趣。正如阿里巴巴等中国企业在国际上所带来的影响力，中国也在向世界昭示自己的科技创新和发展方面的雄心。

外国投资者所渴望的发展机会，中国市场能够给予。同时，境外投资者所期望的更加透明的、规范的、统一的市场规则，严格的法律制度，强有力的企业管理等，在中国也不断地成熟和完善。

不仅如此，中国政府正致力于的资本市场双向开放，也给予投资者巨大的信心。

“境外投资者希望市场是双向流动的，资本自由流通，而中国的改革将会涉及到资本市场、人民币的自由流通，以及各种资本项下的管制的解除，这是使得中国市场更具投资吸引力的当务之急。”PaulSheard表示。