中俄经贸合作潜力大 希望更大

改革开放以来，中国一直在坚持不断的努力，日新月异的变化世界人民有目共睹，近两年，在新一代领导集体的带领下，中国政府在推动全面改革、调整经济结构、打击腐败上的力度震撼着每个人的心，不仅中国人民高兴，更是吸引着世界的目光，而俄罗斯作为中国最好的“哥们”更是对未来的友好合作关系期待无比。

近几年来，中俄关系一天比一天紧密友好，在中华人民共和国成立65周年、中俄建交65周年即将到来之际，《经济日报》记者对俄罗斯著名汉学家、俄罗斯外交学院院长叶甫盖尼·巴扎诺夫进行了专访。

在谈到中俄关系现状时，巴扎诺夫指出，在中俄两国领导人努力推动下促进下，中俄关系进入了全面战略协作伙伴关系这一历史新阶段。中国作为俄罗斯在东方最紧密的合作伙伴，俄罗斯越来越注重于此发展更为紧密友好平和。中国在战略上和俄罗斯有着共同的看法和利益，在经济上更是和俄罗斯来往日益密切，在文化交流上也不忘彼此。中俄的合作的合作不仅让两国双赢，更是对世界有着巨大的影响。

巴扎诺夫认为，俄对中俄战略协作伙伴关系充满期待，发展与中国关系的愿望不仅仅只是口头之言。两国在经贸往来互补性很强，中国拥有广阔的市场，俄罗斯具有丰富的资源，两国在经济领域的互利合作是发展双边关系的重要因素。近年来，中俄投资合作不断升温，中国资本对俄日益重要，越来越多的俄罗斯企业将目光投向中国。俄罗斯为了加快开发远东和西伯利亚地区更是出来了一系列的政治举措此外，而这些都需要国外合作伙伴的支持，而中国当然在首位。

中俄经贸合作不仅前景广阔潜力更大，由于长期以来很多外国投资者对俄罗斯投资环境感到不满意，其中与成熟的国家相比投资运营成本高，基础设施滞后，、行政壁垒高筑、法律体系有待完善等成为俄罗斯的不足之处。为此俄罗斯政府近年来更是大力改善投资环境，不断出台优惠政策完善法律法规，只为逐渐消除投资者的顾虑和障碍。

改革开放以来，中国一直在坚持不断的努力，日新月异的变化世界人民有目共睹，近两年，在新一代领导集体的带领下，中国政府在推动全面改革、调整经济结构、打击腐败上的力度震撼着每个人的心，不仅中国人民高兴，更是吸引着世界的目光，而俄罗斯作为中国最好的“哥们”更是对未来的友好合作关系期待无比。巴扎诺夫在访谈中回忆起2013年习近平主席访问俄罗斯时接见俄汉学家的场景，她说，通过与习主席的互动交流，他亲身感受到新一代中国领导人对俄罗斯人民的友好热情。“中国领导人对俄罗斯文学名著如数家珍，这充分反映出中俄友好早已深入人心”。