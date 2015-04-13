市场继续演绎牛市逻辑

市场继续大幅上行，铁路基建、高速公路等板块一路凯歌，让市场继续演绎牛市逻辑，烘托牛市氛围。B股上演涨停狂潮，各种疯狂一触即发。股指顺利突破4100点整数关口。如果我们去纠结市场会涨到何方其实意义已然不大，关键在于账户资产能否持续增值。

我们看到，虽然市场急速上攻，但是风险也在逐步累加，最新成立的基金产品较多，但基本上没有出现火线建仓，说明市场需要短期调整，而并不是一味做多。如果我们是基金经理，是否愿意在高位接盘创业板，或者在目前的背景下，进一步追高热点题材，我想得出的结论都是否定的。毕竟，从估值的角度来说，市场已经癫狂，从市场逻辑上判断，只能说随着新开户数的增加，和证券账户的多开，散户情绪进一步升温。

所以我个人判断，就目前的市场而言，不追涨是一条必要的操作逻辑，因为每一次的追涨蕴藏的风险都是非常大的。今天公布的经济数据差强人意，但市场都并不在意，在意的是罗马尼亚我们拿到了项目，一路一带继续火热进行，在意的是三大行改革获得批准，银行股的补涨需求。但这一切的一切，都强化了我谨慎的观点，因为一路一带的战略是长期的，是要取得效果的，如果资本市场提前预支了结果的利好，那么一旦出现重大问题，对于市场的影响将是巨大的。我们并不否认银行有着强烈的补涨需求，但是当银行这波上行结束，我们试想股指还有多少稳定因素。为什么现在的小盘股肆无忌惮，为什么现在不惧大盘回落，因为有银行作为定海神针，当银行一旦偏离轨迹，PB修复之后，那么市场信心开始会有所扰动，不利于接下来的正面推动。

所以最后得出一个逻辑，当银行上涨纷纷突破前期高点的时候，那么减仓是必然的。牛市仍在进行，但是回挡的风险依然存在。