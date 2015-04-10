重新洗牌 股市行情即将面临大分化

本周最需重视的新闻是两大重量级官方媒体对牛市的再度肯定，这对于在4000点整数大关表现徘徊迟疑的股市来讲，就是灯塔启星明般的指出了方向。

人民日报再三强调当前牛市的含金量以及对经济发展的促进意义，态度是坚决的，做股票要讲政治听党的话，牛市仍将继续铿锵前行。

新华社对股市的基本态度也是呵护有加，一句且行且珍惜，仍是肯定前行的基本格局，同时也提出了善意的忠告，对市场要保持敬畏之心，并进一步提出了健康牛这一基本概念，随后一连四个排比句诠释了健康牛的概念，简单的概括就是：拒绝功利、稳扎稳打；拒绝题材，重视业绩；拒绝投机、注重投资。通俗点讲这个意思就很明白了，牛市风光虽好，但是要注意风险不能乱来，股市可以走高，但是不能泡沫泛滥。其中结尾段明确提出了创业板和中小盘被爆炒后的风险问题，显然管理层已经注意到市场的结构性泡沫问题了，日后定会有相关针对性的调控措施出台，新华社这个敬畏也珍惜的说法算是先给大家提了个醒。

抑投机重业绩，将是未来的调控方向，行情结构也会随之变化。最近发展银行、西部国信等泛金融类个股崛起，不仅意味着还会有后续政策性利好，更重要的是预示着价值投资将再度回归，成为市场主流投资理念，自然热点结构也会重新洗牌，个股行情随之大分化。

相信老股民都该记得，06-07年时，4000点之上大部分个股提前见顶，逐渐掉队，蓝筹带领大盘冲6000的一幕吧，现在又是同样的点位同样的关口，同样的分化发展方向。这个分化模式开始时点的选择仍是本博前期提出的16号以及后面的20号，届时大盘会有七八天的震荡过程，该过程就是个股行情大分化的开始，到时候可以对比下大盘和中小盘类个股指数的表现差异。

当然对于大盘来讲，那次震荡杀不死趋势，更终结不了牛市，但是涉及后势热点的洗牌分化，因此需要高度关注；同时本博也会依据那次震荡的力度，看下能否将自3200点启动的这轮上升行情拓展力度再延伸4-5个周。