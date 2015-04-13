沙特石油涨价为何只针对亚洲

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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)4月6日宣布，把面向亚洲客户的阿拉伯轻质油5月售价每桶较4月上调0.30美元。尽管这项决定符合市场预期，但连续第二个月的价格上调，还是给原油市场带来了涨价的预期。这恐怕是4月6日国际原油价格毅然暴涨6%的重要说辞。
为什么只针对亚洲？沙特方面认为，低油价使得亚洲炼厂利润率增加，这支持了亚洲地区的原油需求。这样的说法很有意思，低油价过程中仅仅使亚洲炼厂利润率增加吗？当然不是。但为什么只拿亚洲说事儿？我认为，这实际反映了部分美国战略盟友维护美国战略利益的考量。石油价格的下跌，不仅对美国“再工业化”有益，同样对所有国家实体经济增长都有益处。但当中国找到“一带一路”等应对方略之后，低油价对美国就不再是可以“安枕无忧”的美事了。
如果总体抬高油价，那对美国“再工业化”也不是好事。因此，未来OPEC提高原油价格是不是会只针对亚洲？其实，石油价格早就是“双轨制”。欧美国家的石油价格一般远低于“国际市场价格”，它们那些品级很高的“权益油”销售到本国市场的价格远远低于国际市场价格。这就是为什么中国油价总是高于欧美国家的关键原因。实际上，中国在OPEC基本没有“权益油”，而所购买的大都是“质次价高”的二手油，中国炼厂(比如中石化)必须采用“分裂技术”，把大量原本将变成沥青的高分子重油裂解成低分子轻油，这样的油品质量比较低。
所以，中国的能源战略绝不能受到国际油价下降的干扰，因为中国的“能源困境”没那么简单。而破解这一困境必须依赖我们自己。同时，把这一战略和破解环境瓶颈、土地瓶颈紧密相连。
中国推进“新能源战略”已经多年。比如，以气代油、以电代油、以油代煤、以气代煤、以光发电等等，在这些方面，中国投资巨大。如果因为油价降低而破坏了中国的“新能源战略”，那不仅是中国经济未来无法摆脱瓶颈的问题，而且将立即出现大量金融坏账，陷入金融危机。无锡“尚德资金链断裂事件”其实就是极好例证，先驱变先烈的事情历史上比比皆是。
当然，我们的政府扶持也存在问题。比如，政府一般都在针对企业本身的制定扶植政策，而没有去帮助企业开拓市场，这才是中国创新型企业失败率过高的关键原因。
我们必须读懂美国网络经济成功的经验—“两头”培育。一方面扶植新技术企业迅速达成产业规模，另一方面培育新技术运用的市常所以，从某种意义上讲，我们与其给予新技术企业税收优惠，不如把钱补贴到新技术运用的市场上去。比如，太阳能发电、供热的集体化建设，这才是对光伏企业最大的扶植。光伏企业自身需要的是如何运作好“便宜的资本”，而不是税收优惠；市场巨大，企业盈利一定丰厚，资本预期也会水涨船高。整个产业都会良性循环。
说这些的目的是希望我们中国的新能源产业迅速提升，而千万不要被大起大落的油价给忽悠了。
为什么只针对亚洲？沙特方面认为，低油价使得亚洲炼厂利润率增加，这支持了亚洲地区的原油需求。这样的说法很有意思，低油价过程中仅仅使亚洲炼厂利润率增加吗？当然不是。但为什么只拿亚洲说事儿？我认为，这实际反映了部分美国战略盟友维护美国战略利益的考量。石油价格的下跌，不仅对美国“再工业化”有益，同样对所有国家实体经济增长都有益处。但当中国找到“一带一路”等应对方略之后，低油价对美国就不再是可以“安枕无忧”的美事了。
如果总体抬高油价，那对美国“再工业化”也不是好事。因此，未来OPEC提高原油价格是不是会只针对亚洲？其实，石油价格早就是“双轨制”。欧美国家的石油价格一般远低于“国际市场价格”，它们那些品级很高的“权益油”销售到本国市场的价格远远低于国际市场价格。这就是为什么中国油价总是高于欧美国家的关键原因。实际上，中国在OPEC基本没有“权益油”，而所购买的大都是“质次价高”的二手油，中国炼厂(比如中石化)必须采用“分裂技术”，把大量原本将变成沥青的高分子重油裂解成低分子轻油，这样的油品质量比较低。
所以，中国的能源战略绝不能受到国际油价下降的干扰，因为中国的“能源困境”没那么简单。而破解这一困境必须依赖我们自己。同时，把这一战略和破解环境瓶颈、土地瓶颈紧密相连。
中国推进“新能源战略”已经多年。比如，以气代油、以电代油、以油代煤、以气代煤、以光发电等等，在这些方面，中国投资巨大。如果因为油价降低而破坏了中国的“新能源战略”，那不仅是中国经济未来无法摆脱瓶颈的问题，而且将立即出现大量金融坏账，陷入金融危机。无锡“尚德资金链断裂事件”其实就是极好例证，先驱变先烈的事情历史上比比皆是。
当然，我们的政府扶持也存在问题。比如，政府一般都在针对企业本身的制定扶植政策，而没有去帮助企业开拓市场，这才是中国创新型企业失败率过高的关键原因。
我们必须读懂美国网络经济成功的经验—“两头”培育。一方面扶植新技术企业迅速达成产业规模，另一方面培育新技术运用的市常所以，从某种意义上讲，我们与其给予新技术企业税收优惠，不如把钱补贴到新技术运用的市场上去。比如，太阳能发电、供热的集体化建设，这才是对光伏企业最大的扶植。光伏企业自身需要的是如何运作好“便宜的资本”，而不是税收优惠；市场巨大，企业盈利一定丰厚，资本预期也会水涨船高。整个产业都会良性循环。
说这些的目的是希望我们中国的新能源产业迅速提升，而千万不要被大起大落的油价给忽悠了。