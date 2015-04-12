日本投资美国损失巨大 中国成果如何？

20年前，日本投资者因折价出售了美国资产而损失惨重。他们在价格泡沫时购买了美国资产。

现在，中国投资者似乎正重蹈覆辙，在价格泡沫时收购美国商业房地产，并可能承受市场调整时将出现的类似风险。

外国投资者与美国资产之间保持着“长久的亲密关系”，尤其在美国资产比投资者所在国资产价值更便宜时。

日本投资者在上世纪80年代末的泡沫时代就证明了这一点。当时他们评估美国资产时并不关注是否合算，比如预期的回报、资产的升值潜力等因素，却非常关注那些已经被高估的资产。

日本投资者以虚高价格收购了MCA， 圆石滩（Pebble Beach），Arco Plaza，Western Manui，凯悦酒店（,Hyatt Regency）,最终却在几年后亏本卖出。

以下是日本投资者购买美国资产的例子：

现在，中国银行、泛海控股、阳光保险集团等来自中国的投资者也在购买美国房地产，而此时正值中国房价出现泡沫，正面临跌价风险之际。

下以是中国投资者购买美国资产的例子:

与此同时，美国的商业地产价格正在逼近2008年后的新高。

一旦商业房地产泡沫破灭，很难明确指出这些中国投资者将亏损多少。

本文作者为福布斯专栏作家Panos Mourdoukoutas，其主要关注全球市场，商业和投资策略。