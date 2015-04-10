国际油价缘何涨跌不定

近几个交易日以来，国际原油价格呈现出暴涨暴跌的走势。4月5日，国际油价出现小幅下跌。6日，受沙特再次上调销至亚洲原油价格的影响，5月交割的布伦特原油期货价格一度触及每桶56.90美元，美国西得克萨斯轻质原油价格也一度触及每桶50.97美元，涨幅双双超过3%，创下今年2月以来最大单日百分比涨幅。7日，国际油价延续涨势。8日，国际原油价格出现暴跌。截至当日收盘时，纽约商品交易所5月交割的轻质原油期货价格下跌3.56美元，收于每桶50.42美元，跌幅为6.6%，5月交割的伦敦布伦特原油期货价格下跌3.55美元，收于每桶55.55美元，跌幅为6%。

分析人士认为，国际原油市场供求状况、美元回调与地缘政治因素共同主导了油价的“过山车”行情。

从基本面看，国际原油供过于求的局面短时间内难以扭转。国际货币基金组织最新发布的《世界经济展望》报告指出，全球经济增长仍无法完全恢复，在发达国家经济增长乏力的背景下，新兴市场国家经济增速降低，拉低了对石油的需求，使得油价一直面临下跌压力。另一方面，受益于页岩油开采技术的发展，美国原油产量大幅提高。石油输出国组织（欧佩克）坚持不减产令全球原油供应过剩，加剧了供求失衡。因此，油价从长期趋势上看，仍然处于空头格局。

美国经济增速低于预期，令美元小幅回调，有利于国际油价回暖。近期美国公布的就业数据、非农数据等处于低位，加剧了市场对美国经济增长放缓的担忧，不再一致对美元持看多心理。特别是今年3月美国非农就业数据仅增12.6万人，创下该数据自2013年12月以来的最低水平。对于美联储能否在今年6月加息，市场开始动摇，悲观者甚至认为，今年年内美联储都难以加息。这令美元指数在高位进入调整期。目前仍难以断定此次调整是否意味美元上升周期的结束。有分析认为，一旦美国经济不好，意味着全球经济可能更加低迷，那么美元作为避险资产会成为资本追逐热点。由此，资本不断回流美国，长期内将推高美元。油价或将面临继续下跌趋势。

也门危机及伊朗核协议的达成等地缘政治因素也在搅动油价。有分析认为，也门石油产量虽不大，但却扼守曼德海峡等石油运输通道，也门局势若恶化，恐加剧原油运输被中断的风险。不过，地缘政治因素对油价影响的持续性不强，如果地区冲突能得到妥善解决，不成为常态化，那么它对国际油价变动的影响将会非常有限，石油价格将重新回归基本面的主线。此外，伊朗核协议的达成将会逐步结束对伊朗的经济制裁，令大批伊朗原油进入国际市场。美国能源信息署7日表示，来自伊朗的额外产量可能使2016年世界原油日库存量增长50万桶，加剧石油价格下跌态势。

在供求基本面不发生重大变化的背景下，受到美元指数变动影响及地缘政治因素的搅动，未来油价恐将继续动态调整。