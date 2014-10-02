中国巧克力市场被看好

去年12月收购中国本土糖果企业上海金丝猴食品股份有限公司（以下简称金丝猴）被北美最大巧克力生产商好时（Hershey）收购。根据好时方面9月28日提供的最新消息，目前已完成对金丝猴80%股权的收购和交割。

金丝猴创办人、董事长兼总经理赵启三向《每日新闻表示》记者表示，“目前公司的产品中，增速最大的是巧克力和休闲食品，在15%以上。”

在不少业内人士看来很多外资巧克力商都在复制雀巢的收购模式，加大对中国市场的布局。

在首轮交割中，好时旗下全资子公司好时荷兰有限责任公司以24.168亿元人民币收购上海金丝猴公司发行股票总数的80%，剩下20%的股权将由好时荷兰在各方都已取得必要的政府以及监督部门批准的条件下以6.042亿元人民币进行收购。收购总额相当于35.432亿元人民币（约5.77亿美元）的企业价值，这其中包括直至2014年9月交割为止的5.222亿元人民币（约8500万美元）的负债净额。

好时国际总裁博方索向《每日经济新闻》记者表示他们将利用上海金丝猴的标志性品牌，多样化的产品系列以及销售力量来实现增长。 在很多人看来，这是他们进一步深入中国市场，扩大产品种类的大好机会。

据了解，收购金丝猴后，预期在2015年净销售额约将达到5亿美元，其中50%为巧克力产品，30%为非巧克力糖果其余20%为休闲食品，这样一来中国市场即将成为好时在全球范围内的第二大市场。



事实上 ，中国的巧克力市场不仅被好时一家，甚至更多的外资食品巨头都在凯窥，比如玛氏食品今年也在上海设立了亚洲第一家M&MS巧克力旗舰店，希望借助M&MS巧克力豆品牌来深耕中国市场，在行内人士看来，好时对金丝猴的并购，符合外资食品去投在国内市场的扩张方式。