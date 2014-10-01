迟到的iPhone6于本月10日起接受预定 17日将在大陆隆重登场

苹果迷们终于与17日能够在大陆看见姗姗来迟的iPhone6了。据了解昨日苹果终于做到了三证齐全也就是说苹果零售商店和运营商等渠道可以在中国大陆合法销售iPhone 6及iPhone 6 Plus了。



29日两款苹果新款手机已经通过进网许可，加上iPhone 6此前获得的3C认证、无线电核准证，苹果终于三证齐全。

中国的苹果迷们很早就在急切的等待苹果6的倩影，心情急切的苹果迷甚至开始迫不及待地拜托去香港旅游的朋友们捎苹果6回来，有人笑言，这么赶着在国庆前发布进网许可也许是怕大量的“果粉”在十一期间纷纷涌入香港吧！

从苹果和三大运营商公布的时间来看，从10月10日起，消费者就可以通过苹果中国官方网站预订，并从17日起通过其官网、苹果零售店和三大运营商处购买或提取成功预约的手机。





隐私安全也许是苹果"迟到“的原因

苹果早以先后在全球两批国家和地区发售新品，但由于迟迟未获入网许可，始终不能进入中国市场。 在工信部网站公布苹果通过进网许可后，苹果公司立即对外宣布，10月17日起将正式在中国大陆发布iPhone 6和iPhone 6 Plus两款手机。

iPhone 5s中国大陆能够与全球同步首发而今年却迟迟无法获得进网许可呢？

虽然有专家称，对中国自主知识产权的TD LTE的4G网络制式的支持，可能是苹果推迟上市的其中一个原因，但是相比网络制式，安全和隐私问题成为业界人士推测苹果“迟到”更为重要的原因。

虽然苹果自称没有这方面的问题，但是之前发生的一些资料密码泄露等事件使得很多然产生了质疑。

工信部委托国内信息安全权威检测机构对iOS系统进行了严格的安全性检测，检测表明，三个后台服务程序存在被利用 的可能性，用户数据和个人隐私存在泄露的风险。随后，工信部约谈了苹果公司并提出了相关安全管理要求。苹果公司提交了正式材料并表示，这三个后台服务程序 为诊断工具，承诺“从未与任何国家的任何政府机构就任何产品或服务建立过所谓的‘后门’”，并且“永远不会”。

“水货”黄牛遭“套牢”

“港版iPhone 6今天现价6100元，要的赶紧出手了，过两天没准儿还会涨啊！”在中关村鼎好电子卖场地下一层，店主梁先生冲着行人吆喝起来。港版，美版苹果手机的销售商们对于工信部这一纸通告却甚感痛苦，记者了解从几位中关村电子卖场经销商处了解到，月中旬还8000元的iPhone 6水货在仅仅半个月后就暴跌到1500元，至于一鼓作气进货进几百台，几千台的经销商收到严重的亏损，一赔就是好几万到几十万。

易观国际分析师徐昊表示，工信部发放iPhone 6入网许可对国内市场混乱的iPhone 6市场起了敲山震虎的作用，高悬的售价将逐渐恢复正常水平。