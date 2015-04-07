欧元区银行业遭遇“瘦身”潮

“去年我们银行确实有一些员工因为各种原因离职了。”索菲·明纳布鲁根是一家荷兰银行在比利时圣皮埃尔区分行营业厅的客户经理，她对本报记者介绍说，她所在的这个营业厅目前共有员工14人，从去年2月份到现在，已经有4人离职。记者问及这些员工离开的原因，“他们主动或被动地离开了……”她庆幸自己目前还能留在公司继续上班。

明纳布鲁根所在银行人员缩减的情况仅是欧洲银行业遭遇本轮裁员“寒潮”的一个缩影。

据欧洲媒体报道，受业务重组和削减成本的影响，2014年，欧洲和美国的一些大型银行总计裁员达5.9万人，仅欧洲最大的18家主要银行，裁员人数就达2.15万。例如，苏格兰皇家银行2014年裁员人数为1万人，预计在接下来4年里，该银行还将有1.4万个员工失去工作。巴莱克银行基于投资业务收益大幅下降，自去年起就计划裁员5000人。

国际货币基金组织去年在对全球300家大型银行调查研究后得出的结论显示，整个欧元区只有大约30%的银行的收益率处于正常水平。有分析认为，欧元区银行获利不佳，持续裁员的几率很大。该分析指出，在欧洲经济大环境不佳的背景下，银行的交易部门、股票和债券等部门的收益受到了很大影响。欧洲各大银行，尤其是欧元区的那些银行，正在努力提高自身的盈利能力，不排除它们未来因结构重整、控制成本等因素进一步扩大裁员规模。

“尽管银行管理者在某些特定的领域会增加相关人手，但银行目前总的趋势仍将是严格控制人员规模，大多数没有进行重组的银行未来也可能进一步裁员。”美国波士顿咨询集团驻伦敦总经理萨利赫日前表示。萨利赫认为，少数几家全球性银行确实已经进行了结构重组，大幅削减了成本，但大多数银行只是采取了一些战术性的、便捷的成本削减举措，并没有真正从根本上改变它们的运营或商业模式。

“2008年国际金融危机爆发后，大量银行从业者失去工作。进入2013年，由于欧元区经济复苏乏力，银行盈利也大幅下降，新一轮裁员潮再次席卷欧洲。主权债务危机带来的直接或间接冲击，依然不断地侵蚀着欧洲银行业的盈利空间，甚至威胁其生存前景。未来几年，成本控制依然是欧元区银行管理者们需要优先考虑的选项。”比利时著名智库欧洲政策研究中心研究员伊拉里亚·玛塞利向记者表示。

在明纳布鲁根看来，除了银行结构重组、成本控制外，银行业裁员的另外一个原因也不容忽视，即电子金融在银行交易量中的占比日渐上升。“随着电子金融的逐渐兴起，越来越多的人使用手机银行、网上银行等，一些以前需要来柜台办理的业务，如今客户自己在家里就可以处理。这使得传统的柜台员工办理业务被部分取代。”有银行分析师预计，未来几年银行业将面临更大的裁员压力，目前有超过一半的金融服务工作岗位正面临数字化技术发展带来的挑战。