在目前的市场中，很多人都是满仓操作，有的甚至通过融资行情200%仓位在运作。在牛市过程中，重仓、满仓都能带来较大的收益，但是 一旦遇到大盘回撤或个股调整，往往因为重仓、满仓让自己失去了主动性，操作变得较为被动，往往不得以止损。

这里想说说仓位控制问题。“轻满仓，不止损，熊不忍，穷折腾”是做股四大忌，



一、为什么要控制仓位 大家都知道，做股票有风险。而且不同市场情况下，风险都不同。那么既然不同情况下，风险不同，则我们买股票的策略自然也要跟着调整。在风险最大的时候，一定要清仓或调低仓位；在风险小或者基本没有风险时，则应该加重仓位甚至满仓。 仓位随市场风险而调整，风险越大，仓位越低，反之越高，这就是我们控制仓位的原则。

二、市场风险评估 先算风险，后算盈利。如果不预先考量和回避风险，盈利就是一句空话。 我们不但对风险要有预测和评估，更要计划性地规避风险，冷静运筹以求制胜。

那么，市场存在哪些风险？ 风险有很多很多。比如：市场价格过高，被炒作后的估值风险；个股经营风险；基本面的政策风险，经济下滑风险；自然灾害风险；人的不良心态风险；别有用心的人用非法手段操纵的价格风险；等等。 事实上，各类风险瞬息万变，我们在市场中摸爬滚打的投资者，一定要对这些风险敏感。但这些风险都很难用数据来度量，是不是就没有方法了？其实也未必，如果你实在不会，就推荐给你一个看似书呆子式的方法。这个“书呆子”方法，其实就是用来战胜你的心魔的，面对市场变换，“书呆子”可能反而比我们这些“聪明人”适应得多。 上述风险的度量，我们可以用如下来两个简单的原则来解决： 1、我们只要感性的感知周边的不确定风险，用中长期的视角，来控制和调整操作计划。 即判断风险区间和指数基点。 指数基点：市场中长线可能出现的最高点(前点)和最低点(后点)，合称指数基点。 本操作法以指数基点作为中长线操作布局的基准点。指数基点选择要考虑：( 1）最大的可能风险——判断最低点； ( 2）和最高的可能收益——判断最高点。

三、如何控制仓位 这里从前面对风险评估的方法，导出控制仓位的方法。基本原则是： 1、以做中、长期行情为主，这样可以有效把握市场风险和趋势。 2、中、长线（2个月到半年为中线，半年到两年为长线）预测大市（沪市）可能的指数基点。为此，风险区间应较大地设置，比如约在20-50%之间。 如采用比较积极的做法时，可以按中线考虑基点；使用比较稳妥的做法时，可以按长线判断基点。 资金配置原则是在风险区间内，点数越高，仓位越低，反之越高，仓位和点数成反比例线性关系。 即：常规仓位=（1-风险系数）X100%。 实际操作时，由于指数或价格的动态变化，我们不可能随时买卖。可以在指数基点区间内，划分操作区段。一般建议4-8区段操作，如设置2000、2200、2400、2600、2800、3000几个操作点，每到一个操作点，即按仓位加仓或减仓。 区段只是为控制操作的节奏，不是必须的操作点。资金较大时，也可以无级操作，如根据市场动态情况，适当提前或压后，并根据市场趋势及风险系数把握仓位。但一定不要过于频繁，要做到有节奏。

四、仓位的变通 所谓股无定法，知变者胜。任何原则只是一个统计意义上的参考，这个参考很多时候，可以克服我们的不良心态，使我们按计划操作。 上述方法最大的好处，就是使风险处于受控制状态，并不断在波动中滚动获利。缺点是投资变成长期的波动增长过程，获利速度比较慢。但如果结合必要的有根据的变通，就完全可以大幅度提高获利。 这些变通的法则如下： 1、风险调整：环境和市场出现重大变化时，风险区间及基点应进行动态调整，并应随即调整持仓。永远没有一成不变的市场，只有动态跟进风险，才能有效控制风险。 2、不明策略：千万记住一点，就是在对市场行情看不懂时，一定要按比例控制仓位。很多短线客，在看不懂行情时，会选择空仓。 对那些没有股市经验的初学者，机械地奉行简单的仓位滚动，也不失为一种长期有收益的操作方法。 3、波段变通：即“抓大，控中，放小”。 1）抓大：大上升波段的起点或大下降波段的起点，要满仓或空仓。大波段一般周期在几个月甚至1、2年，都比较好判断，所以容易做到。 2）控中：中波段要控制仓位，即按风险系数进行控制。中波段周期在1-几个月，相对容易判断，但没有绝对把握，这时就要对风险进行控制了。即抑制了风险放大，又把握了机会。 3）放小：小波动不去理睬。如每天、几天到十几天内的波动，很难判断，我们不要去理睬。面对短期起伏，做到心如止水。 4、滞后操作：在计划的操作点，如果市场仍然比较强或者比较弱，可以把操作点适当拉后，这样也可以增加获利。 但一定要注意，变通不等于没有计划，计划在先，才有计划基础上的变通。不按计划操作的人，八成以上会招致损失。

上面的方法，只是提供一种思路，也未必机械地学书呆子似的去计算，但它告诉我们两个硬道理： 1）做股票要根据对风险和市场的不确定性判断来增减仓位，控制风险。这个道理不仅适应于大市场，也同样适用于个股操作。 2）只要控制得法，就可以在市场或股票价格波动中持续滚动获利。

做股票不是做数学，计划本身是为了控制自己的盲目冲动，控制操作节奏来制定的，所以要辨证地去看。没有计划是不行的，但不知变通的呆板计划也同样是不行的。如何活学活用，就看投资者自己的实战修行了。