美国凶猛反击亚投行 人民币惨遭重创

中国领导人正在试图说服国际货币基金组织(IMF)把人民币列为储备货币。如此一来，人民币将跻身美元、欧元和日元，加入精英货币集团。这步棋也可以帮助人民币加快实现自由化。

给予人民币储备货币的地位可以增加世界主要央行对人民币的需求。这是中国试图挑战美国在全球政治经济中主导地位时，强化中国角色的关键一步。

德国和澳大利亚的财政官员本周表示，在北京的请求下，他们将支持中国的提议。

然而，美国财长雅各布卢周二释放出信号，表示奥巴马政府不会支持这个提议，除非中国有更多举措来提振经济。人民币要实现国际化，他说，还需要"汇率更多由市场决定，利率自由化以及有一套完善的金融规管和监督体系。"

中国一直在前进：北京本周宣布将于五月实行存款保险制度，这是对金融部门改革的关键一步。

中国不断增强的经济影响力，让中美之间的关系变得更加紧张。近几周，美国的多个盟友拒绝奥巴马政府提出的不要支持亚投行的请求，让白宫在外交上遭受挫折。中国主导的亚投行，被美国视为世界银行的竞争对手，而后者正是由美国牵头。美国的这些盟友，包括英国、法国、德国和澳大利亚，纷纷表示他们愿意成为亚投行的创始成员国。

"我们对中国试图融入世界经济的努力表示支持。"澳大利亚财长科尔曼在博鳌亚洲论坛上说。中国官员正在游说IMF的其他核心成员国。英、法等国都在积极推行人民币在货币市场的使用率，北京也希望从他们那里得到支持。

但是，中国也能预料到美国的反击，因为美国在IMF的投票可以让这个计划流产。要得到IMF给予的储备货币地位，人民币必须"可自由使用"。

"可自由使用"这个词一直被IMF的高层反复阐释着。尽管中国的政策是要小心维护人民币的价值，但这并不排除人民币会被考虑的可能性。

在过去几年里，中国一直在积极推广人民币的国际化使用。让他能够达到IMF的"可自由使用"的标准。根据香港专员办公室数据，以人民币结算的中国贸易量，已经从2009年的0.02%上升到去年的25%。现在全世界已经遍布15个人民币离岸结算中心。包括俄罗斯、英国和澳大利亚等20多个国家的央行，都与中国签订了总值4300亿美元的货币掉期协议。

美国希望中国加快对金融部门的改革，以赢得储备货币的地位。雅各布卢说，"这可以激励金融部门的改革。"

IMF执行总裁拉加德上周在中国表示，IMF也能从人民币加入储备货币中获益。这只是时间问题，而不是该不该被加入的问题，她说。可以确定的是，即使人民币得到了IMF的认可，成为储备货币中的一支，人民币也不太可能动摇美元的霸主地位。

目前，美元储备站到了全球货币储备量的60%。即使是乐观的经济学家，也会说，要让人民币足以撼动美元，还需要10至20年。

目前，中国对IMF提出的恳请仍然面临顶头风。IMF副总裁朱明说，尽管人民币在贸易中的使用量已经大幅攀升，中国对资本流动的管控，仍让外界对人民币是否符合"可自由使用"标准充满疑虑。

据中国人民银行官员说，以周小川为代表的中国官员，也把加入储备货币，作为加快金融部门改革的一个途径。中国政府如果继续坚持推行经济改革，就可能在今年得到美国的支持。

康奈尔大学教授、前IMF中国区负责人Eswar Prasad认为人民币成为国际货币是无可避免的趋势，美国官员也认识到这一点。他说："美国政府所做的只是为了讨价还价，让IMF不要轻易妥协。"在他看来，美国希望的只是中国不要赢得那么轻松。