全球通缩风险逐渐降低

伴随国际原油期货价格一路下跌至45美元,全球通缩的惊呼越来越强烈,BDI指数也创出历史新低，全球普遍担心大宗商品价格，这些都集中反映到全球通缩的话题上。概括起来，全球通缩的焦点主要集中在三个方面，一个是通胀逐渐走低、压迫欧央行的欧洲，是否会真的出现负通胀？一旦欧洲出现负通胀，事实上就已经进入通缩；第二个是中国已经连续35个月生产者物价指数（PPI）下降，1月份消费者物价指数（CPI）又低于1.0%，在油价、大宗商品的输入性传导下，是否也会转向通缩？第三个问题则是美联储是否置若罔闻地不顾全球通缩风险任性加息？

实体经济开始扩张

2月是全球各国实体经济部门开始从金融投资领域撤资，转而扩大生产的惯例性季节，伴随实体经济从股市、债市等金融领域撤资，对冲基金往往押注做空导致全球股市的连锁暴跌，这从20世纪90年代全球化快速进展以来，就几乎成为全球的一个常见现象。但金融市场连锁暴跌不是坏事，也不意味着金融市场的转折，而恰恰是实体经济部门扩张的前奏，特别是进入夏季，实体经济部门加大原料采购和仓储，又容易出现期货、股市和汇市的剧烈上涨，这使得2月全球连锁暴跌，成为金融投资领域的良好机会。2007年美国金融危机前后至今，2月全球连锁暴跌的现象特别典型，夏季投机的氛围也特别浓厚，主要是在全球实体经济艰难运行的局面下，这种季节性的资金转移机会尤为难得。

实体经济部门从天气转暖开始逐步扩张，是国际原油价格回升的一个重要因素，也是大宗商品价格即将改观的重要因素，当然国际原油价格受供需、地缘等多种因素的综合作用，实体经济部门扩张而增加原油消耗也不是立竿见影，而是一个缓慢的过程。不管怎么样，原油在下跌途中受到了有力狙击，即使再度回头下跌，也有助于缓解供应方的处境。大宗商品则要好于原油，从原料矿产、农产品、初级品到成品等各类大宗商品，在全球各国实体经济部门逐渐扩张的过程中，将会有显著价格支撑。即便没有夏季投机式的价格回升，不同种类品类的大宗商品出现一些亮点，还是很值得投资者期待的。

因此，从宏观角度分析金融市场2月暴跌，往往是正确处理金融投资的前提，全球对冲基金在任何一个2月暴跌后也没有错过股市、债市和汇市的投机机会，对全球通缩的过分担忧就可以稍稍缓解。而从欧洲央行、中国央行到瑞士央行、澳洲央行都普遍提前采取了宽松措施，就更早地为2月阴影预留出很大余地，这些都有助于降低全球通缩风险，欧洲央行的债券购买计划以及其他宽松措施，可能会随欧洲状况进一步加大，这些积极因素有助于缓解看空欧洲的市场情绪。欧盟是中国第一大贸易伙伴，在开年贸易下降的局面下，欧洲央行的诸多措施有助于中欧双边的经贸活动扩张。

三大央行影响全球走向

就中国央行降息降准来看，中国还没有开始全面宽松，仍然在十分审慎稳健的轨道上，中国经济的诸多亮点中对外投资十分抢眼，这使得35个月的PPI连续下降中国央行都不动心，周小川行长在瑞士达沃斯论坛上也指出，中国央行关注地缘政治、大宗商品走势和全球央行动向三个重要因素，这些都充分地揭示出全球通缩形势还没有过于糟糕。而欧洲央行已经开始了债券购买计划，中俄积极致力于大项目，特别是“一带一路”、“丝路基金”、亚投行等关键性举措，使得中欧双边经贸活动富于动力。

美联储虽然可以以扩大区间利率的方式，向全球传递加息的实质信号，但是在中欧向左、美联储向右的局面下，美国经济也可能遭遇边缘化，因此，美联储的任性是有条件的，是需要在中美欧三大经济体之间寻找最佳平衡点和最大利益的，美国经济复苏始终跌宕起伏，原油、大宗商品价格也在低位反复蹉跎，这些都是美联储的掣肘因素，即使美联储将最低利率区间从0至0.25%调升，对市场实际利率的影响也很难一蹴而就，美国利率上升是一个中长期的过程，不会在最初就形成中美欧三大央行的强烈对抗式局面。相反，如果全球通缩显著改观，各国实体经济快速扩张，稳健的中国央行则可能走更接近于美联储的路线，三大央行相互平衡、相互影响的局面将是今后全世界的主要发展方向。

金融市场投资机会良多

就像2月全球连锁暴跌不能扭转金融市场上升趋势一样，全球金融市场的投资机会还是很多的，最为国际大行关注的自然是中国股市、债市，中国股市也确实从数年的底部开始展开上升趋势，全球资金稳步流入中国股市、债市，基本是2015年最重要的投资机会之一。除了股市和债市，汇市的商品货币、新兴货币也不同程度地存在支撑因素，如果说2007年是金融危机的开始，那么2015年则可能真正迎来好的开始，一个中长期发展上升的开始。

全球实体经济和金融历经8年的震荡修复，在诸多全球重大合作机制不断发挥作用，各种重大项目不断推出，危机和纷争不断化解的局面下，世界经济有望开始转入中长期合作发展的轨道，当然，地缘政治等因素还可能造成负面冲击，但全球共同努力是有目共睹的，世界人民的希望也是合作发展，从这个意义上讲，中国的发展论、科学发展观确实是需要各国共同借鉴的，需要从发展的角度去寻找解决矛盾之道。