美国进入“韬光养晦”时代？

奥巴马政府上台六年来，在全球战略和一系列外交政策上进行了大幅度调整，其外交思想被称为“奥巴马主义”。今后若干年内，奥巴马所代表的美国外交转型在何种条件下能够得以持续呢？

美国“内向”趋势明显

奥巴马政府的外交战略，同它重整旗鼓的国内发展战略是相配套的。奥巴马将经济振兴和社会变革计划置于首位，需要把主要精力和资源投入国内，国防军费也要相应缩减。奥巴马最重要的外交调整，是将对外战略的主要关注点从以反恐、防扩散为中心的军事安全议题，转移到以维护全球金融稳定、促进世界经济复苏为中心的经济安全议题。

六年来，美国的经济实力、军事实力、技术实力、高等教育水平等“可衡量的指标”继续上升。但是，美国国内政治左右“极化”的趋势并无好转，两党相互攻讦、掣肘、否决，严重制约了政治和经济革新。

虽然从世界各大国硬实力消长和自身发展的角度看，美国并没有走上国力衰落的不归之路，但美国对全球政治事务的影响力明显下降，却是不争事实。究其原因，一是美国的欧洲盟友实力受损，日本经济长期低迷，西方整体力量及影响力下跌。二是中国等新兴大国力量和国际影响快速上升。三是在网络化时代国家权力分散下移，全球治理问题日益复杂，美国在反恐、气候变化、网络安全等问题上掌控国际规则的能力受到削弱。四是美国集中精力于国内事务，干预外部事务的信心和动力减弱。近来美国经济势头强劲，更多依靠的是内需而非国际市场，这更加强了美国的“内向”趋势。

“不干蠢事”的外交原则

奉行经济优先原则，强调多边主义和“巧实力”，努力改善美国国际形象，注重国际机制建设和全球治理问题，无疑是奥巴马主义的特色，且这些特色也同他的民主党前任奉行的“克林顿主义”一脉相承。

奥巴马真正的外交特色，是奉行一项简明的外交原则，用他本人的话来说，叫做“不干蠢事”。奥巴马所鄙弃的“蠢事”，首推布什政府发动的伊拉克战争。奥巴马主义的精髓在于“克制”和“收缩”，以及动员联盟国家和伙伴国家采取集体行动，分担风险与责任。即使在已经或者可能出现军事冲突的情景中，奥巴马政府都坚持使用外交、经济制裁、国际压力等手段，尽量避免采取直接军事行动。

“不干蠢事”还意味着未来不能同中国等新兴大国对抗。奥巴马政府在加强针对中国的军事部署的同时，又努力加强同中国军方的接触与合作，希望通过完善危机管控机制，尽可能降低同中国发生战争或战略碰撞的危险。

奥巴马认为，刚刚经历了两场令美国筋疲力尽的战争之后，国家需要休养生息。他执政以来，中东地区发生的“阿拉伯之春”、“伊斯兰国”异军突起等重大国际事件打乱了美国稳定中东的长远构想；伊拉克和阿富汗的乱局亦使奥巴马政府和许多美国战略家逐渐认识到，西方民主法治在那些国家“水土不服”。因此，美国虽然没有放弃以自己的价值观改造世界的幻想，但在实践上已经更多地强调世界秩序的稳定。这是“不干蠢事”另一层心照不宣的含义。

2015年《美国国家安全战略报告》进一步体现了奥巴马的外交特色。报告认为，美国加强其全球领导地位的最佳途径是加强自身经济、树立民主法治的榜样、构筑强有力的国际联盟，以及综合运用美国各项实力。奥巴马的国家安全事务助理苏珊·赖斯在讲解这份报告时声称，美国不能被乌克兰、“伊斯兰国”等当下危机所干扰，导致大方向迷失，仍然必须对气候变化、贸易、贫困、网络安全、公共卫生等更长远的挑战保持战略关注。

美国“韬光养晦”到何时

从奥巴马六年来的外交实践及其指导思想和理念来看，美国实现了一种外交转型，可以说进入一个美国特色的“韬光养晦”阶段。可以预料，如果国际没有发生完全出乎意料的事件，奥巴马将继续试图稳定中美关系，对俄罗斯“斗而不破”，压制中东的极端势力但不出动地面部队，减少但不完全停止对伊朗的制裁，争取同日本等国签署TPP协议，推进同欧洲国家的TTIP谈判，改善同拉美国家的关系等。简言之，就是继续按既定方针办。

不过，奥巴马作为美国总统必须遵守美国的“道统”。美国不会放弃它的全球霸权图谋，但其谋求霸权的方式正在发生变化，既有力不从心的一面，也有自愿收缩的一面。奥巴马在执政的最后两年，在坚持美国“道统”的同时，也许还会继续“韬光养晦”下去。问题在于，美国全球战略的上述调整是奥巴马两个任期内的特殊行为方式，还是代表了一种长远趋势？

这个问题需要从国内国际两个维度去分析。在国内，部分美国战略家和舆论不满于奥巴马政府“转向亚洲”的想法，认为欧洲同美国的政治文化联系远远重于亚洲；犹太裔和宗教色彩浓厚的美国人，也把大中东地区(尤其是以色列)视为核心关注。还有人指责奥巴马政府对中国过于“宽容”，“养虎为患”。还有人批评奥巴马对俄罗斯过于软弱，在中东问题上进退失据，让“伊斯兰国”等激进势力坐大，等等。

至少在现阶段，这些反对意见尚难动摇奥巴马的外交路线。但是两年之后，无论是民主党还是共和党入主白宫，肯定都要修正奥巴马主义。即使不是完全放弃“韬光养晦”，至少也需要显得更加积极，更加强硬，更加敢做敢为。不过，奥巴马的继任者不大可能否定他的中心理念，即将主要精力放在国内经济发展、社会公平、科技教育而非对外扩张上。

过去六年来，全球经济在缓慢复苏，中东发生冲突动乱以及极端势力异军突起，还有乌克兰危机、南海领土争端、中日关系紧张等所谓“地缘政治回归”现象，都未从根本上损害美国的国家安全和经济利益。但是，当出现重大危机时，“韬光养晦”原则将受到严重考验。首先，美国要劝说其盟国为了它们的自身利益而冲锋陷阵(如在打击“伊斯兰国”问题上)，美国站在背后指挥，这是很难做到的。其次，不少国际观察家担心，由于美中实力此消彼长，多数东亚国家可能在美中之间“脚踩两只船”，甚至最终倒向中国一边。

美国所谓的“大战略”谋划，只能根据世界这样一个不断变动的“大棋局”和自己手中掌握的一些“棋子”，设想行动的原则。它所做的战略决策，更像是“顺势而为”，甚至时而被国际事件推向有损于其长远利益的错误方向。奥巴马主义在多大程度上能够得以延续，主要取决于世界大势，也取决于突发事件和美国以外的行为体的所作所为。美国的国内政治、经济发展和战略目标，只决定了它想做什么，有能力做什么；而实际上它将要做什么，更多地决定于外部世界将如何发展，以及外部行为体将对美国做什么。也就是说，外部世界和美国本身共同决定了美国全球战略的可塑性。在这个意义上，中国的战略定位和对美政策可谓举足轻重。