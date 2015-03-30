欧洲各大金融中心争抢亚投行办事处

3月28日，亚洲基础设施投资银行（下称“亚投行”）再迎6名“小伙伴”——巴西、俄罗斯、澳大利亚、荷兰、格鲁吉亚、丹麦相继宣布加入。至此，正式宣布加入亚投行的国家已有42个。

值得注意的是，随着亚投行欧洲“朋友圈”的扩容，其欧洲办事处逐渐成

为欧洲小伙伴们争夺的焦点，那么究竟将花落谁家？

其中，卢森堡驻华大使石泰嵋（PaulSteinmetz）在接受《第一财经日报》记者专访时表示，“卢森堡希望成为亚投行的欧洲或欧元区办事处，当然最终决定权还是在执行委员会。”目前，卢森堡拥有全球最高的人均GDP，达11.07万美元（2013年），与英国伦敦金融城（CityofLondon）同属全球最大的金融中心之一。

争抢“欧洲办事处”资格

《金融时报》曾报道，英国首相卡梅伦办公室称，“中国尚未决定将亚投行的欧洲办事处设在哪里，伦敦（英国）、法兰克福（德国）和卢森堡都在为此展开争夺。”

其中，卢森堡和伦敦的竞争气氛看似最为浓烈。有趣的是，接近卢森堡财政部的知情人士曾略带遗憾地告诉《第一财经日报》，其实卢森堡才是第一个宣布加入亚投行的西方国家，其于3月11日便递交了申请，只是希望遵守两周审核期保密的原则。

对于卢森堡的优势，石泰嵋表示：“卢森堡是亚洲开发银行（亚开行）的活跃成员，该行在泰国曼谷的区域联络处主任就来自卢森堡。欧洲投资银行也位于卢森堡；全球最大的多边贷款方所发行的债券就在卢森堡证交所上市。因此我们拥有一些专业知识，非常希望与中国分享。”

此外，由于欧洲卫星公司（SES）总部亦设在卢森堡，其也能为多边通信和媒体互联互通贡献特别的知识储备。SES是卢森堡的一家私营卫星公司，且在亚洲也有较大的影响力。

其实，卢森堡和伦敦也一直在积极争取离岸人民币交易中心的地位，而亚投行对于巩固相关国家的离岸人民币交易中心地位有重大意义。

“此前，英国未经美国同意便加入了亚投行，这旨在巩固英国在全球的金融地位，尤其是伦敦国际金融城的地位。包括英国伦敦在发行人民币国债方面，英国是首个与中国互换货币的G7国家，伦敦也在人民币清算和离岸中心建设上加快脚步，这都表现出国际金融城的领先做法，以及对中国及对于人民币的信心。”中国人民大学重阳金融研究院研究员刘英告诉记者。

尽管在3月上演的“亚投行大戏”中，卢森堡并不如英国那般风光无两，但其软实力不可忽视。卢森堡的经济过去以工业为主，现在则是全球最大的金融中心之一。该国是欧元区内最重要的私人银行中心，及全球第二大的投资信托中心（仅次于美国）。

意向创始成员国增至42个

此前，亚投行多边临时秘书处秘书长金立群预计，意向创始成员国将超过35个。就目前而言，在3月31日截止日前，42这一数字仍有望突破。

3月28日，俄罗斯第一副总理伊戈尔·舒瓦洛夫在2015博鳌亚洲论坛现场宣布，俄罗斯总统普京决定，俄罗斯将加入亚投行。

当被问及加入亚投行将会给俄罗斯带来什么时，舒瓦洛夫强调，发挥欧亚联盟的体制能力和在该地区的其他机构的作用，俄罗斯及其合作伙伴将扩大合作，涉及的领域不仅包括能源供应，还包括交通业、工业、建筑业、通信业及农业的高科技。

此外，澳大利亚也于同日宣布加入亚投行。澳大利亚财政部长马蒂亚斯·科尔曼在出席博鳌亚洲论坛时宣布，澳大利亚已经决定，申请成为亚投行创始成员国。

“澳大利亚和中国的关系可谓唇齿相依，尤其是中国大量购买澳大利亚的煤炭、铁矿石等大宗商品。当前，大宗商品价格走低，如果中国内需不振，则会直接影响澳大利亚。”刘英在接受《第一财经日报》专访时表示。

至此，中、美、俄、英、法5个联合国安理会常任理事国中，仅有美国还未表态加入。根据财政部口径，3月31日是各国作为意向创始成员国加入亚投行的截止期限。

亚投行的朋友圈(42)

2013年10月 中国提出筹建亚投行

2014年10月24日 孟加拉国、文莱、柬埔寨、中国、印度、哈萨克斯坦、科威特、老挝、马来西亚、蒙古国、缅甸、尼泊尔、阿曼、巴基斯坦、菲律宾、卡塔尔、新加坡、斯里兰卡、泰国、乌兹别克斯坦和越南等21国签署《筹建亚投行备忘录》

11月25日 印尼加入

12月31日 马尔代夫加入

2015年1月 新西兰、沙特阿拉伯、塔吉克斯坦加入

2月 约旦加入

3月12日 英国加入（首个西方国家）

3月17日 法国、德国、意大利加入

3月18日 卢森堡加入

3月20日 瑞士加入

3月23日 美国 奥巴马提议亚投行与美国主导的世界银行等金融机构建立合作关系。

3月24日 奥地利加入

3月27日 韩国、土耳其加入

3月28日 荷兰、巴西、格鲁吉亚、俄罗斯、丹麦加入

3月29日 澳大利亚加入