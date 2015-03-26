华尔街最牛女强人跳槽到谷歌

据CNNMoney报道，华尔街刚刚失去了一位耀眼女明星，而这位女明星选择投入硅谷的怀抱。

在摩根士丹利工作了近30年后，Ruth Porat于当地时间24日对外宣布，她将以新任首席财务官(CFO)的身份加入谷歌，这意味着这位华尔街最牛女高管将摇身一变成为科技界最具影响力的女性。

同一日，摩根士丹利在发送给员工的备忘录中宣布，已经在公司效力28年的Porat将于4月离职，46岁的Jonathan Pruzan接替她的职务。

对于到目前尚未出现首位女首席执行官的华尔街来说，Porat已经是最具影响力的女性。2008年金融危机爆发期间，被视为关键人物的Porat力挽狂澜，带领着自己的团队为美国政府提供援助AIG、房地美和房利美的建议。

根据CNNMoney的分析数据，在标准普尔500企业五大主要领导职位中，仅有14.2%为女性。在金融领域，相关比例更低，仅有13%的高管为女性。

对于Porat来说，科技行业并不陌生。自小在硅谷长大的她，在互联网蓬勃增长期间加入摩根士丹利的科技银行业务。在声明中，她表示，“我对回到加利福尼亚州工作，对加盟谷歌感到非常高兴。在摩根士丹利工作和出任斯坦福大学董事的经历，使得我有机会了解科技公司如何在日常生活中为人们提供帮助的第一手资料。我已经迫不急待，想要大干一场。”

据报道，5月26日，Porat将正式接替Patrick Pichette，出任谷歌新任CFO。这一人事变动，标志着谷歌经营策略的重大转变。本月早些时候，谷歌宣布Pichette意外请辞，新任CFO的主要任务之一就是如何利用谷歌不断增加的现金储备(640亿美元)。

受此消息提振，谷歌股价反弹2%。

分析人士指出，Porat加入谷歌的举动，反映了硅谷对金融领域白领日益增强的吸引力。过去，金融精英把进入华尔街投资银行视为职业生涯的巅峰。然而，现如今，越来越多的大学生进入热门创业公司和大牌科技公司，而对金融服务企业“避而远之”。