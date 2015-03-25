比特币春天到来 全球交易所开始认真对待比特币

比特币交易正在努力重塑形象并走向更大的舞台。全美最大交易所纳斯达克OMX集团周二透露，比特币交易平台Noble Markets将采用纳斯达克的X-stream交易系统，该系统已被全球超过30家交易所和市场使用。

OMX集团同意向Noble Markets提供核心技术，帮助后者发展比特币及其他数字货币资产的交易市场。此前在今年1月，纽交所也和另一家比特币交易平台Coinbase达成投资协议。

比特币出现于2009年，能帮助用户通过互联网完成交易。在一系列丑闻，尤其是全球最大的比特币交易所Mt.Gox破产之后，比特币曾经出现过日薄西山的情况。不过进入2015年之后，比特币似乎有卷土重来之势。

先有前摩根大通高管、“CDS之母”Masters加盟加密货币(Cryptocurrency)公司Digital Asset Holdings(DAH)担任CEO，随后又传出IBM公司考虑采用比特币的支持技术“区块链”(blockchain)， 为主流货币创造一种数字现金与支付体系。

Convergex Group首席市场策略师Nicholas Colas认为，OMX集团的决定显示出大型交易所对于新兴科技的包容，对于比特币而言未来的生存空间可能会不断扩大。