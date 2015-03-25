如何注册和贸易上的智商选项









2.单击按钮“开放账户”或“注册”









3.在注册字段中输入您的真实姓名和电子邮件（您将收到您的激活码在这个地址）





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4.激活您的帐号后，您将被引导到IQ选项的平台。如果你是新来的二进制选项 - 点击“如何交易”，在屏幕的右上角 - 一步一步教程将帮助您快速获得舒适。如果您注册一个模拟账户，大部分资产和部分功能将被关闭给你，但是这将是足够了解的平台，并决定是否存放真金白银和尝试交易中获利二元期权。









5.在屏幕的左侧是管理控制台。从那里，你可以选择：





- 选项类型 - 涡轮（60秒）或二进制（15分钟）的选择;





- 比赛的名单;





- 个人区域（I / O资源，交易历史，与客户支持通讯）;





- 资产清单;





- 培训;





- 常问问题;





- 移动应用程序;





如果你不需要这个菜单，你可以通过点击箭头，它的顶部是减少。









6.为了购买一个选项，输入您的出价和时间进行交易。你可以买一排选项的任意号码或组合。





7.按下“全部资产”按钮，你会看到哪些资产现在是开放还是关闭交易，以及他们的盈利能力。最后两列显示的时间，直到负责特定资产交换打开或关闭。













8.要打开平台智商选一个真实帐户，进入你的个人账户，点击“存款”。选择付款方式，账户货币，然后从列表中的金额，或键入自己。如果你有一个奖金代码 - 将其复制到下一个窗口。点击“支付”，而这笔钱将被立即放置在您的帐户。













9.要提款在您的帐户，点击“退出”，选择最便捷的方式退出，输入金额和手机号码。您的要求将尽快处理越好 - 在三个工作日内正常账户，VIP账户在一天。







