智商选项评论





智商选项 - 领先的经纪商°F二元期权，呈现世界由一组领先的交易商，分析师和IT专业人员开发了自己的现代化和人性化的交易平台。该平台是适合于专业投资者和初学者的一致好评。在平台上可以交易的各种资产（指数，货币，股票）经典的二元期权和最近流行的涡轮增压选项（60秒）。智商选项的资产清单，它也提供了Bitcoin的指数，它可以让你不仅在规范的市场交易时间内交易，但在其他时间的独特 - 包括周末。

智商方案的主要优点：

•免费模拟账户 - 之前的做法与真正的金钱交易

•最低存款 - 10美元

•最小交易 - 1美元

•对交易回报最高税率 - 92％

•存款奖金高达150％



由CySEC FMRRC监管

你可以购买所有类型的资产二元期权：

货币对，包括：欧元/美元，GPB / USD，EUR / JPY，USD / CHF，AUD / CAD等。

商品：黄金和白银

指数，其中包括：金融时报100指数，DAX，CAC 40，道琼斯，标准普尔500指数，日经225，纳斯达克100指数。

巴克莱银行，俄罗斯天然气公司，戴姆勒，橙，苹果，谷歌等：50家公司包括股票

专业团队的分析师和客户经理的智商选工作每天贸易商提供个人理财咨询，最新的新闻和交易信号的信息。您可以乘坐免费培训网络研讨会结识二元期权市场的特殊性，避免重要的交易技巧，术语和常用新秀的错误。

恢复到你的亏损交易投资的45％。

智商选项支持团队在主要交易所的营业时间工程：平日从9:00到23:00。

银行卡，WebMoney进行，YandexMoney，QIWI，贝宝，Liqpay，史奇雷克斯，莫尼塔多：存款和取款的方法。

你可以得到一个智商选项VIP账户，其中通过1000美元以上的存款是指个性化的服务和培训，高支出，加速取款（仅仅一天）。

智商方案开发了自己的教育系统，提供给大家在网站上的文字和视频格式。课程内容包括：介绍二元期权和使用的交易员的基本概念;市场分析的主要方法;资金管理的方法;常见的交易策略和战术。

一个智商方案的最新创新是每周比赛的涡轮增压选项，在这里任何人都可以争夺巨奖，交易上的任何或所有资产。一个比赛持续30分钟，结果由球员在比赛的最后交易余额确定。比赛优胜者获得现金奖励。

http://betiforex.com/?p=159