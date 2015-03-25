智商选项锦标赛









比赛智商选项是比赛的涡轮增压选项，其中每个参与者被记入1000美元的赛事的基金，和所有的交易者都互相竞争30分钟。获胜者是一个其平衡是最大的在比赛的末尾。在比赛的最后有一个与参与者的结果汇总表 - 该奖金被分配到前9位。参与者的数量是有限的。









如何参加智商期权比赛？





1.注册的智商期权帐户。 （如果你还是不知道如何交易二元期权，见说明书）。









2.在您的个人文件柜，进入“锦标赛”，在左边的菜单。









3.选择比赛类型：付费或免费。付费比赛都在符合下列条件：5美元买入;再次买入：5美元;保证奖池 - 500美元。免费比赛entrys：0元;再次买入：5美元;保证奖池：250美​​元。





比赛时间 - 30分钟。









4.在此之前的比赛，你可以查看参与者和奖金的列表。在付费的比赛，如果注册费收取的金额超过500元奖金可能会增加。









5.在比赛的时候，每个参与者都将被记入1000美元的比赛的平衡。你只能买更多，如果你的比赛余额低于1000美元。









6.对于比赛的30分钟的时间，你应该交易尽可能以增加您的余额的金额。事务的数量不限定。









7.在比赛结束时，你会看到结果的决赛桌和奖金的参与者，任何人采取了前九个地方之间的分配。





在支付赛事奖金分配：









免费的事件：









8.奖品会立即存入您的真实账户。





比赛 - 这是一个很好的机会，与其他交易者进行竞争，并（在支付时或者$ 160）赢得80美元，而不用担心任何事情。