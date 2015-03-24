多种因素导致美国出口下降，FED或对强势美元反应过度

经济学家们正在研究美元走强将会对美国经济产生什么影响，美联储(FED)官员也不例外。

美联储主席耶伦(Janet Yellen)上周在新闻发布会上表示，美国出口走弱，强势美元也许是罪魁祸首之一。同时，美联储还将对2015年联邦基金利率的预期从12月份的1.125%下调至0.625%；对2016年的联邦基金利率预期则从2.5%下调至1.875%。

经济学家们认为，美元上涨会使得美国商品对其它货币的持有者来说更为昂贵，从而使得这些人从他处购买商品。美国1月出口月率下降4.1%，创自2012年10月来最大月度跌幅。

不过法国兴业银行(Societe Generale)利率策略师Omair Sharif认为，美联储也许对美元走强反应过度。

Sharif在周一(3月23日)给客户的一份报告中写道：“在分析促使出口下降的主要驱动因素后发现，有些产品出口下降可归咎于出货量下降，有些产品对美元走强具有免疫性，而还有一些产品似乎对经济增长没什么影响。”Sharif在其的分析中剔除了原油出口来减少油价下跌带来的影响。

Sharif在报告中写道，例如，从去年10月至今年1月，工业用品和原材料出口下降额占总出口下降额的35%，而非货币化黄金就是罪魁祸首，其次是天然气凝析液和有机化学品。

Sharif在报告中称：“我不大确定是否应太过关心出口额的下降，尤其是鉴于黄金价格和天然气价格自去年夏天以来大幅下跌，可能会拖累美国名义出口数据。”

Sharif在报告中指出，扣除汽车的资本货物出口下降额占总出口下降额的25%，其中民用飞机和飞机引擎出口额下降的幅度最大。

Sharif在报告中表示，消费品出口下降额只占总出口下降额的6.1%，且消费品出口下降并不会对经济增长造成太大威胁；此外，汽车及其零部件出口下降额占总出口下降额的11%，而造成汽车及其零部件出口下降最大的一个原因便是加拿大出货量下降，也许将很快看到汽车及其零部件出口上升。Sharif还在报告中强调了加拿大对美国汽车业的重要性。

美国出口下降还可以归咎于什么因素呢？当然，美国西海岸港口出货放缓也是原因之一。

Sharif表示，其列举上述因素并不是为了表明，美元走强不会对美国出口有适度影响，但至少就目前而言，还不清楚美元走强是否是导致美国出口走软的主要原因。