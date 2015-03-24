美元指数回落 周二美股盘前上涨

美股周二盘前上涨，主要得益于美元指数连续大涨后开始回落，不过投资者还需要等待一系列经济数据为市场指明方向，其中包括新屋销量数据和CPI。

截至发稿，道琼斯工业平均指数上涨53.00点至18603.00点，涨幅0.29%；标准普尔500指数上涨5.20点至2099.25点，涨幅0.25%；纳斯达克综合指数上涨11.00点至4446.00点，涨幅0.24%。

美元指数持续回落，欧洲经济数据利好推动欧元兑美元汇率上涨0.3%。其中，德国制造业采购经理人指数创下八个月新高52.4，超出分析师预期，这也推动美股期指上涨。不过欧洲股市盘中回落，截止发稿时下跌0.04%。

德国经济数据利好也抵消了中国疲弱的工厂订单数据，今年3月份汇丰中国制造业PMI创下11月新低。该数据显著低于分析师预期，油价和亚洲股市也因此遭受打击。

投资者的目光聚焦今天即将公布的美国CPI数据。华尔街周一小幅收低，周二市场仍要期待美国经济数据给出后市方向。

美东时间上午8:30，2月份美国CPI将对外公布，分析师预计美国CPI将从1月份的-0.7%回升至0.2%，核心CPI涨幅将从1月份的0.2%回落至0.1%。

德意志银行策略师Jim Reid在研究报告中指出，“不管经济数据如何，人们最担心的是美国未来六个月内也面临通缩隐忧，有意思的是，在这种大背景下，美联储会不会执意在2015年开始加息。”

美东时间上午9:00，联邦住建局将公布1月份新屋签售指数，随后在美东时间上午9:45，Markit制造业PMI也将公布。美东时间上午10:00，2月份美国新屋销量数据将公布。

圣路易斯联储主席詹姆斯布拉德将在美东时间上午6:00在英国伦敦发表有关国际货币政策前景及其对全球经济复苏的影响的演讲。

重点关注个股方面，能源企业Whiting Petroleum股价盘前大跌19.18%，该公司由于现金短缺将进行二次增发。

McCormick股价盘前上涨2.46%，该公司将公布第四季度财报

切萨皮克能源公司（Chesapeake Energy）股价盘前大涨4.46%，该公司将再次削减2015年资本支出以应对持续疲软的原油价格。

其他市场方面，香港恒生指数周二收盘下跌0.39%，日经225指数收盘下跌0.21%，终止两连阳走势。

国际油价盘中下跌后小幅回升，截止发稿时上涨0.26美元至每桶47.71美元，涨幅0.51%，投资者继续关注稍晚时候公布的API原油库存数据。黄金价格盘中上涨5.70美元至每盎司1193.30美元，涨幅0.48%。