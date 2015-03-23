全球金市：金价触及两周高位，因美元走软和预期美联储9月前不会升息

美元回落0.9%，欧洲股市下跌

* 中国黄金溢价收窄至4-5美元

路透纽约/伦敦3月23日 - 金价周一连升第四日，触及逾两周最高，因美元续跌，以及对美国联邦储备理事会(FED/美联储)至少在9月前不会升息的预期增强。

美联储上周会议前，金价一度触及四个月低位，因对联储将升息的忧虑加重。升息将损及对无利息收入的黄金的需求。

1705 GMT，现货金 触及3月6日来最高1,190.70美元，上扬0.7%。

美国4月期金 收涨3.10美元，报每盎司1,187.70美元。

美元指数周一下跌0.9%。

一项路透调查显示，华尔街主要银行对美联储升息时机的普遍预期已转变为，联储在至少9月前不会升息。

“所有看空金市的投资者对6月升息希望破灭非常失望，因此，目前市场臆测将集中在下一次升息的时间上，”花旗的分析师David Wilson表示。

欧洲股市走低，因对希腊能否与债权人达成协议，以获得新资金持谨慎态度。

今日晚些时候，美联储副主席费舍尔称，市场“广泛预期”联储将在今年开始升息，不过，政策路径仍不明朗。

“这是个短期因素，”Logic Advisors的合伙人兼联合创始人Bill O'Neill在谈到现货金在费舍尔讲话后续涨时表示。

“这可能巩固了上周美联储的声明。我认为短期内不会升息。”

中国黄金较伦敦金溢价收窄至4-5美元，低于上周五6-7美元。

现货铂金 上扬1.1%，报每盎司1,146.75美元。现货银 攀升1.4%，报每盎司16.96美元。现货钯金 跌0.5%，报每盎司772.50美元。